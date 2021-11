Carolina Crescentini/ I ‘sacrifici’ col marito Motta: “Facciamo i salti mortali per…”

È Carolina Crescentini l’ospite di Amadeus nella puntata dei Soliti Ignoti di oggi, 23 novembre, su Rai 1. Sarà la celebre attrice a tentare di indovinare il parente misterioso di questa sera, assicurandosi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. I fan della serie TV Mare Fuori hanno ritrovato Carolina Crescentini nella seconda stagione, la cui prima puntata è andata in onda la scorsa settimana.

Carolina Crescentini è Paola Vinci in Mare Fuori 2/ "Si troverà a un bivio: proseguire o cambiare vita?"

Per l’attrice è d’altronde un periodo molto impegnato dal punto di vista lavorativo, eppure la sua priorità è quella di ritagliarsi sempre uno spazio importante da dedicare ai suoi affetti. Uno su tutti suo marito Francesco Motta, cantante noto a tutti solo come Motta. In una recente intervista rilasciata a Elle, Carolina ha raccontato che entrambi9 fanno salti mortali per far coincidere le loro vite lavorative alla privata.

Carolina Crescentini/ “Io la regina del ghosting: in amore sono una leonessa!”

Carolina Crescentini e il rapporto con Francesco Motta: “Facciamo i salti mortali”

“Io e Francesco coraggiosi? Siamo soprattutto complici, cerchiamo di aiutarci in tutti i modi pur avendo due vite veramente incasinate.” ha ammesso l’attrice nel corso dell’intervista. Spiegando poi: “Facciamo i salti mortali per vederci: se sto a Napoli e lui è in tour, io finisco sul set, prendo il runner più spericolato per arrivare in stazione, vedo il concerto di Francesco e riparto all’alba. Una povera psicopatica, ma è l’unico modo per esserci. Io non me la voglio perdere la mia vita.”, ha d’altronde dichiarato la Crescentini. Ricordiamo che i due si sono conosciuti e innamorati nel 2017 e sono poi convolati a nozze il 7 settembre 2019 nella campagna toscana.

