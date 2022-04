Carolina Galbignani, moglie Frankie Hi-nrg mc/ Una coppia molto riservata

Carolina Galbignani, chi è la moglie di Frankie hi-nrg mc

Frankie hi-nrg mc, al secolo Francesco Di Gesù, è da sempre molto riservato. Sappiamo molto poco alla sua vita privata se non che è sposato con Carolina Galbignani, moglie e manager. Anche sui profili social dell’artista non ci sono foto di coppia. Solo un paio di anni fa, Frankie Hi-nrg era intervenuto sui social per annunciare la morte della suocera Anna, madre della moglie Carolina: “Ciao Anna“,seguito da cuore infranto, ha scritto a novembre 2020. Da tempo la donna era ricoverata in una Rsa in Lombardia. Ma con le normative anti-Covid era impossibile andare a farle visita: “Non impediteci di andare a trovare i nostri cari, non lasciate che sprofondino nella depressione: non li uccidete”, aveva twittato il cantante.

Frankie hi-nrg mc/ Online “Nuvole” il video del nuovo singolo

Carolina Galbignani: la morte di mamma Anna

Frankie hi-nrg mc aveva raccontato della permanenza della madre di Carolina nella Rsa: “Da febbraio non è stata più chiaramente accessibile, se non con videochiamate e da fine maggio “in presenza”. Il tempo però era limitato: per mezz’ora ogni 7/10 giorni”. E ancora: “Anna resta all’interno della struttura, seduta davanti a una finestra chiusa, mentre noi parenti stiamo dall’altra parte del vetro, all’esterno, tutti con la mascherina”. Poi a novembre 2020 Anna è morta, durante uno dei lockdown. Frankie hi-nrg e la moglie Carolina Galbignani vivono a Cremona, ma non ci sono particolari informazioni sul loro matrimonio e sulla loro storia d’amore.

