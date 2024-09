Chi è la moglie di Frankie Hi-Nrg? Si chiama Carolina Galbignani, la moglie e compagna di vita del famoso rapper di “Quelli che ben pensano” che è sposato da diversi anni. La donne, oltre ad essere sua moglie, è anche la sua manager, ma non è dato sapere di più visto che la coppia è da sempre molto discreta e riservata sulla vita privata. Tutto tace, infatti, sulla vita sentimentale del rapper che pur essendo molto attivo e presente sui social non pubblica mai foto e contenuti in compagnia della moglie Carolina Galbignani. Quello che possiamo dirvi è che Carolina Galbignani e Frankie Hi-Nrg sono molto innamorati e vivono da diversi anni a Cremona. Non sappiamo se hanno dei figli oppure no, ma la cosa non sorprende visto che entrambi non sono mai stati interessati alle luci della ribalta o al mondo del gossip.

Eppure Frankie hi-nrg mc, al secolo Francesco Di Gesù ha raccontato indirettamente della moglie Carolina Galbignani qualche tempo fa pubblicando un post sui social per annunciare la morte della suocera Anna.

Frankie hi-nrg mc di Quelli che ben parla della tragedia della moglie Carolina Galbignani

“Ciao Anna” – ha scritto il rapper Frankie hi-nrg mc annunciando ai fan la morte della mamma della moglie Carolina Galbignani. Non solo, poco dopo il rapper ha anche lanciato una frecciata alle normative anti-Covid che, ai tempi della pandemia, non permettevano ai parenti di poter andare in ospedale a far visita ai propri cari. “Non impediteci di andare a trovare i nostri cari, non lasciate che sprofondino nella depressione: non li uccidete” è stato il tweet del cantante.

Non solo, il rapper aveva anche raccontato tutto il periodo di permanenza della suocera nella struttura Rsa: “da febbraio non è stata più chiaramente accessibile, se non con videochiamate e da fine maggio “in presenza””. Il tempo però era limitato: “Per mezz’ora ogni 7/10 giorni due parenti alla volta, con una modalità assai sicura: Anna resta all’interno della struttura, seduta davanti a una finestra chiusa, mentre noi parenti stiamo dall’altra parte del vetro, all’esterno, tutti con la mascherina. Non esiste alcuna possibilità di contatto e dunque di contagio”.