Carolina Marconi choc: “Scoprii tumore quando volevo un figlio”/ La malattia intercettata “per miracolo”

L’ex concorrente del Grande Fratello, Carolina Marconi, ha vissuto periodi drammatici negli ultimi anni. Il più brutto, probabilmente, riguarda la scoperta del tumore al seno, arrivata quasi per caso quando aveva deciso di avere un bambino con il suo compagno. Carolina Marconi era pronta per diventare madre e si stava sottoponendo a tutte le visite di rito per capire se fosse tutto a norma. Era quasi tutto perfetto, fino alla mammografia, quando la Marconi fece la scoperta choc della malattia.

L’ex gieffina racconta che in quel momento il mondo le crollò addosso, la scoperta del tumore al seno aveva completamente ribaltato ogni sua prospettiva. Le sue priorità erano cambiate all’improvviso per la malattia e Carolina ben presto capisce di dover iniziare le cure. “E’ difficile quando ti senti dire che hai un tumore, io volevo fare un figlio e trovai questo tumore, ricorda la sensazione di vuoto perché in quel momento pensi a tantissime cose”, ha detto ospite di Storie di donne al bivio.

Carolina Marconi non ci gira troppo intorno, aveva paura di morire per il tumore e temeva il peggio per la salute e per i suoi cari. A quanto pare il tumore dell’ex gieffina era piccolo, ma molto insidioso e parecchio aggressivo. La showgirl non ha paura a definirsi una miracolata “perché mi ricordo che quel giorno dovevo fare delle punturine alla pancia per congelare degli ovuli. Se io fossi andata a casa quella sera non avrei avuto speranza”.

Carolina Marconi spiega che non ce l’avrebbe fatta, che in tre mesi sarebbe morta se non avesse fatto gli accertamenti del caso.”Così ho scoperto col contrasto che avevo un tumore piccolo che non era visibile”, spiega ancora Carolina, che oggi fortunatamente può fare riferimento a quel periodo come un brutto ricordo.

