Carolina Marconi ricorda papà Pasquale: “Mi protegge da lassù”/ “Se fosse ancora vivo mi direbbe…”

Ormai da quindici anni Carolina Marconi deve fare i conti con l’assenza dell’amato papà, Pasquale Marconi. Il padre dell’ex gieffina era un diplomatico italo-eritreo e la showgirl era molto legata a lui. L’uomo è scomparso ormai da tanto tempo, ma come dicevamo Carolina conserva con cura ogni ricordo che lo lega al papà, il quale continuerebbe a vegliare su di lei dall’alto, come raccontato teneramente dalla Marconi in una intervista di qualche tempo fa a Verissimo.

Ne è convinta la showgirl, soprattutto dopo aver vinto la sua battaglia contro il tumore. La ragazza pensa che dietro la sua guarigione ci sia la mano del padre, che dall’alto dei cieli continua a vegliare su di lei. “Se mio padre fosse ancora vivo mi direbbe che ho le palle”, afferma convinta la Marconi, sottolineando il legame speciale che li univa. “Mi protegge e sono certa che mi sia stato accanto nel momento più difficile della mia vita”.

Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, Carolina Marconi ha parlato di come la morte del padre abbia intaccato la sua serenità e quanto sia stato difficile tornare alla vita di tutti giorni, provando a voltare pagina dopo la sua morte. “La sua scomparsa è stata molto difficile perché mio era una colonna portante della mia vita”, le parole di Carolina che descrive l’amato papà Pasquale come una persona estremamente disponibile e di grande generosità.

“Io me lo ricordo come un uomo grandissimo, era generoso e davvero incredibile”, ancora la Marconi. “Suo padre resta un nostro ricordo e questo ci aiuta. Le prove difficile della vita ti fortificano”, ha invece detto la madre di Carolina, ricordando il compagno venuto a mancare nel 2010 a soli sessantasei anni.











