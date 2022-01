Carolina Marconi e Alessandro Tulli/ “Grazie a studi sperimentali potrò provare a rimanere incinta”

Carolina Marconi e Alessandro Tulli sognano in grande per il futuro, dopo aver vissuto un periodo tremendo. La showgirl, infatti, ha appena concluso la sua battaglia contro il cancro, una malattia che l’ha devastata e che ha ulteriormente rinforzato il desiderio di mettere su famiglia col suo compagno. A Verissimo, l’ex gieffina si racconta, tra sogni di maternità e obiettivi da raggiungere il prima possibile. “Togliere la canula è stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati positivi, come il rafforzamento della nostra coppia”, ha spiegato Carolina Marconi. Alessandro Tulli le è sempre stato vicino, adesso insieme vogliono progredire e fare un salto in avanti come coppia. “Grazie a degli studi sperimentali avrò la possibilità di provare a rimanere incinta fra due anni e non vedo l’ora. Aspetto con ansia questa cosa“, le parole di Carolina.

Alessandro Tulli è fiero e orgogliosa della sua dolce metà, che è uscita con le sue forze da un periodo duro, ma soprattutto grazie alle cure che le hanno donato prospettive di serenità. “Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente”, ha raccontato il fidanzato della Marconi, ripercorrendo le tappe di un vero e proprio incubo da cui sembrano finalmente usciti definitivamente. “E’ stata veramente fortissima“, ha ribadito con orgoglio e sollievo Alessandro Tulli.

