Carolina Marconi in crisi al Grande Fratello Vip “Non è facile stare qui…”/ La confessione

Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 2022 si è scontrata in diverse occasioni con alcuni vipponi. In particolare la ex gieffini ha del malumore verso Patrizia Rossetti e Wilma Goich e non l’ha nascosto visto che in diverse occasioni durante la diretta del reality show si è confrontata apertamente con le vip. “I più grandi stanno sempre a litigare, c’è un’energia che non mi piace” – ha raccontato Carolina sfogandosi con Antonella Fiordelisi. La Marconi è stanca dei continui litigi all’intento della casa a tal punto da dire: “io faccio tanto per non mettermi in mezzo ma quando vedo queste cose…”. Antonella allora le consiglia di allontanarsi da quelle persone che l’hanno delusa con la Marconi che accetta il suggerimento replicando “da adesso me la vivo come dico io”.

Una nuova visone di gioco quello della Marconi che, stanca dei continui litigi, non vuole più essere coinvolta nelle discussioni e nelle polemiche all’interno della casa.

Carolina Marconi: “nella casa del GF VIP c’è un’energia che non mi piace”

Carolina Marconi si sta facendo conoscere al pubblico del Grande Fratello Vip 2022 mostrando alcuni lati finora inediti del suo carattere. La ex gieffina parlando proprio di sè a Daniele Dal Moro, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Wilma Goich ha rivelato: “Io sono permalosa nella vita, stare qui a confrontarmi mi fa aiuta, questo gioco mi fa bene”. Dichiarazioni che stonano con quanto detto poche ore prima all’interno della casa contro alcuni coinquilini.

“I più grandi stanno sempre a litigare, c’è un’energia che non mi piace” è stato lo sfogo della Marconi parlando con Antonella Fiordelisi e prendendo le distanze da quanto accaduto nelle ultime settimane all’interno della casa del GF VIP. Sarà la lontananza da casa e dal compagno, ma Carolina non nasconde di essere in grande difficoltà. “Non è facile stare qui Alfonso” – ha detto la conduttrice al padrone di casa durante l’ultima diretta poco dopo lo scontro con Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

