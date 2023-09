Carolina Marconi, paura per il tumore: “Nuovi controlli, c’è qualcosa al fegato”/ “È stata una doccia fredda”

Carolina Marconi, torna l’incubo tumore: “Ho fatto nuovi controlli e c’è qualcosa al fegato”

“Una doccia fredda”: così Carolina Marconi ha definito le sensazioni provate di fronte ai risultati della Tac a cui si è recentemente sottoposta. L’ex gieffina ha affrontato negli scorsi anni un tumore al seno e pochi giorni fa ha affrontato i controlli di routine, come lei stessa ha comunicato su Instagram. Arrivati i risultati, Carolina è tornata sui social dopo giorni di silenzio, dicendosi preoccupata e in ansia per quanto apparso nella Tac.

“Buongiorno amici. Ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita”, ha esordito l’attrice venezuelana in un lungo post su Instagram. “I risultati sono usciti mammografia-eco ok ma nella la tac c’è qualcosa al fegato (non c’è mai pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta…”, ha aggiunto, rendendo dunque chiaro che non è ancora certo che si tratti del ritorno del tumore.

Carolina Marconi: “La chiamata dell’oncologo è stata una doccia fredda”

Per Carolina la chiamata dell’oncologo dopo gli ultimi esami fatti “è stata una doccia fredda – ha ammesso – ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto.” Presto, infatti, dovrà sottoporsi a nuovi esami, ma l’ansia per l’attesa è tanta; Marconi cerca tuttavia di darsi forza: “Bisogna mettersi l’anima in pace, aspettare, pensare positivo e non sfasciarsi la testa prima di romperla, è dura, durissima, perché è come una scala della vita che dopo tutti i gradini fatti sai da un lato che manca l’ultimo finalmente ma dall’altro che puoi inciampare in un secondo”.

Così ha concluso: “Io credo che chi ha fede e crede in Dio non dà importanza a queste cose. Condivido con voi tutto questo perché spero che faccia forza e faccia sentire meno soli chi si trova nelle mie stesse condizioni, quindi stringiamoci la mano e facciamoci forza.”











