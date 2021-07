Carolina Marconi “Terzo ciclo di chemio e nuove analisi”/ “Ho pianto quando…”

Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il cancro. L’ex gieffina ha deciso di condividere con i suoi follower i passi di questo momento così difficile che sta però affrontando con coraggio, determinazione e tanta forza. Nel suo ultimo post su Instagram, Carolina ha raccontato di essere arrivata al ‘3 ciclo di chemiorossa’ e di essere stata in queste ore molto male. “nausea, male di testa, ossa ma poi quando prendi i farmaci ti senti subito meglio..guardi qualche serie x distrarti, leggi e non ci pensi più (almeno ci provi) e ti accorgi che piano piano passano i giorni”, ha raccontato la Marconi che sottolinea poi l’importanza della positività e del sorriso, che mostra sempre ai suoi sostenitori. Ha così raccontato un episodio accadutole pochi giorni fa, in occasione di nuove analisi. “Due giorni fa prima della chemio sono andata con mia sorella a fare le analisi per capire come stavano i miei valori.. – ha ricordato la Marconi – mentre l’infermiera mi stava facendo il prelievo, Elisabetta si accorge che c’era troppa aria condizionata e mi ha coperta con la giacchetta.. subito l’infermiera ci guarda e mi disse quanto fossi fortunata ad avere queste attenzioni, quanto amore ci fosse intorno a me”.

Netflix, in esclusiva il film di Christopher Nolan?/ “Pronti a tutto per averlo!”

Carolina Marconi: “Ci sono tante persone abbandonare… ho pianto”

Parole, quelle dell’infermiera, che hanno portato Carolina Marconi a riflettere e poi alle lacrime: “perché ci sono tante persone abbandonate, tristi che purtroppo fanno questo percorso da sole e a loro va veramente tutta la mia stima”, ha spiegato. “Rimasi subito ammutolita, con un nodo in gola immenso.. siamo andati a casa mi sono chiusa in bagno ed ho pianto perché credo che come in questi momenti tutti debbano avere la possibilità di avere una persona cara vicina, un’amica, un sostegno su cui aggrapparti”, ha allora aggiunto l’ex gieffina, dicendosi infine grata per avere questo tipo di supporto da persone che la amano profondamente.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle/ "Nuove sfide, grato a Milly Carlucci"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

LEGGI ANCHE:

Walter Zenga concorrente del Grande Fratello Vip 2021?/ Accordo non raggiunto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA