Carolina Marconi “Volevo un figlio invece è arrivato il tumore”/ “Fedez? Fa bene a parlare della malattia”

Carolina Marconi e la lotta al tumore: “Avevo in progetto un figlio e invece…”

Ospite a Estate in diretta, Carolina Marconi torna a parlare della lotta contro il tumore, raccontando alcuni retroscena inediti. La showgirl ed ex gieffina ammette che a spingerla a scrivere un libro e a parlare della malattia pubblicamente è stata “la paura, la solitudine.” Spiegando che “Avere un tumore significa avere il mondo che ti crolla addosso. Io avevo in progetto un bambino, quello non era in progetto. I social mi hanno aiutato tanto perché ho conosciuto delle persone che condividevano la mia storia.”

Proprio per questo motivo la Marconi si è detta d’accordo con la decisione di Fedez di condividere tutto con i follower anche sulla sua malattia, il tumore al pancreas: “Io sono d’accordo con Fedez, mettere tutto sui social non vuol dire speculare ma aiutare anche gli altri. Ci sono veramente tante storie, bisogna solo affidarsi ai medici, parlare con le persone che ti vogliono bene, gli amici.”

Carolina Marconi, d’altronde, ha preso la stessa decisione di Fedez: quella di condividere con i fan gli stadi della malattia. “Io essendo un personaggio pubblico ho deciso di rendere pubblica la mia malattia per cercare di avere pareri anche dall’esterno e questo mi ha aiutato, non solo per la malattia ma anche per la depressione. Non bisogna nascondersi.”, ha ammesso l’ex gieffina.

La Marconi ha poi rivelato com’è andata il giorno in cui ha deciso di rasare i capelli: “Mi sono rasata direttamente i capelli. Ricordo che una mattina stavo facendo colazione e vedevo questi capelli cadere. Ho chiesto al mio compagno di darmi la macchinetta, lui non voleva, io invece mi sono truccata per vedermi un po’ più carina e mentre lui piangeva io mi sono rasata col sorriso.”

