Carta del Docente/ Bonus 500 euro accreditato: piattaforma attiva, procedura accesso

Dopo l’annuncio comparso nella giornata di ieri sulla piattaforma dedicata alla Carta del Docente, oggi è giunta l’ufficialità: il bonus dei 500 euro destinato ai docenti di ruolo per l’aggiornamento e la formazione professionale valevole per l’anno scolastico 2019/2020 è stato accreditato nella giornata odierna. Dopo la temporanea sospensione, anche la piattaforma è nuovamente attiva e tutti i servizi ripristinata in quanto la procedura informatica è stata ufficialmente portata a termine. Accedendo alla piattaforma è subito visibile l’annuncio destinato ai docenti di ruolo e l’invito ad accedere per poter usufruire dei 500 euro per l’aggiornamento professionale. I fondi potranno essere impiegati per l’acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema ma anche per l’iscrizione ai corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Miur.

CARTA DEL DOCENTE, COME ACCEDERE AL BONUS 500 EURO

Il servizio dedicato alla Carta del Docente con la relativa piattaforma, sono stati ripristinati dopo il blocco dello scorso settembre. L’apertura per le nuove iscrizioni è quindi online. Ma quali sono le indicazioni relative alla procedura per poter accedere del Bonus di 500 euro destinato ai docenti di ruolo? Ciascun insegnante munito di utenza SPID potrà accedere al relativo bonus dei 500 euro previsti per il nuovo anno scolastico appena iniziato e gli importi dei buoni non validi relativi al precedente anno scolastico. Dalla funzione “storico portafoglio” sarà possibile consultare la composizione del proprio borsellino elettronico. E’ consigliabile usare i numeri contact center solo se dopo aver visionato le istruzioni e le domande frequenze non si è riusciti a giungere ad una risposta relativamente al proprio quesito. I docenti che non sono mai riusciti a procedere con la registrazione al momento di richiedere assistenza dovranno fornire il proprio codice fiscale ed il nome dell’Identity Provider presso il quale è stata attivata l’utenza SPID. Chi è sprovvisto di identità digitale (SPID) potrà richiederla accedendo alla piattaforma della Carta del Docente e completando la procedura di identificazione con una tra le opzioni disponibili in base al soggetto. Dal medesimo sito sarà inoltre possibile validare il buono eventualmente ricevuto da parte di un docente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA