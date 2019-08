Carta del docente/ Il 31 agosto scade il termine di utilizzo: le direttive del Miur

Ultimi giorni per quanto riguarda l’utilizzo della Carta del Docente. In queste ore il Miur, il ministero dell’istruzione pubblica, ha ricordato che entro sabato prossimo, 31 agosto 2019, scadrà la possibilità di utilizzare il famoso bonus da 500 euro che lo stato ha assegnato ai docenti di ruolo per l’aggiornamento professionale e la propria formazione. Il Miur ha comunque ricordato che se entro la fine del mese il bonus non verrà speso, il professore/insegnante in questione, avrà comunque tempo fino alla fine dell’anno scolastico successivo all’erogazione per poter consumare appunto il proprio “buono”. Sono comunque probabili delle interruzioni del servizio in questione a partire dal primo settembre 2019, un blocco necessario per permettere al ministero interessato di aggiornare la piattaforma relativa appunto alla gestione della carta del docente, cambiando l’anno scolastico in questione. Una volta che poi la carta verrà riattivata, a quel punto l’insegnante potrà rientrare in possesso dei famosi 500 euro.

CARTA DEL DOCENTE, IL 31 AGOSTO SCADE IL BONUS

Come detto sopra, gli importi non spesi verranno accumulati a quelli dell’anno successivo ma attenzione perché non funzionerà sempre all’infinito così, in quanto dopo due anni, il docente che ha diritto alla “Carta” perderà appunto la possibilità di spendere la cifra ricevuta definitivamente. Ricordiamo inoltre come questi 500 euro potranno essere spesi, a cominciare dai libri, di ogni tipo, sia che essi siano didattici, quindi relativi all’insegnamento, oppure, romanzi, gialli, thriller e via discorrendo. Si potranno inoltre spendere per visitare musei e mostre di ogni tipo, nonché per gli spettacoli teatrali. In generale, tutto ciò che riguarda la cultura potrà essere appunto compensato, ovviamente, fino all’esaurimento dei 500 euro, dalla suddetta Carta. Tale bonus era stato introdotto dal governo Renzi anni dietro, ed era stato accolto in maniera positiva dagli stessi insegnanti che ne posso beneficiare. Ricordiamo infine che nel bonus non sono ammessi gli smartphone.

