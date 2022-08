Carta dello Studente IoStudio 2022, cos’è?/ Info: a cosa serve e come richiederla

La Carta dello Studente IoStudio 2022 rappresenta una delle opzioni (e dei desiderata) di numerosi alunni italiani, ma effettuiamo subito una precisazione: vale soltanto per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, vale a dire le superiori, e permette loro di beneficiare di una serie di sconti, offerte e agevolazioni. Essa può essere richiesta sin dal primo anno da qualsiasi ragazzo o ragazza e per avere diritto agli sconti o alle promozione è sufficiente mostrare la tessera, tanto che il Ministero dell’Istruzione, sul proprio sito internet, ha preparato una mappa interattiva che indica i luoghi dove si organizzano iniziative riservate ai possessori della carta.

La Carta dello Studente IoStudio 2022 può essere usata per libri, film e giochi; materiale scolastico; biglietti del cinema; corsi d’informatica; corsi di vela; corsi di lingua; fotografia; hotel e ostelli; multimedia e tempo libero; musei, mostre e monumenti; musica e acquisto di strumenti; oasi ecologiche; parchi (acquatici compresi); riviste nazionali e internazionali. Ha anche la funzione di prepagata e ricaricabile e può essere abbinata anche ad Apple Store e Google Play.

CARTA DELLO STUDENTE IOSTUDIO 2022: COME RICHIEDERLA?

La richiesta della Carta dello Studente IoStudio 2022 deve essere presentata alla propria segreteria scolastica, ma giova sapere che la tessera non sarà immediatamente attiva. Ci sarà una procedura da assecondare, seguendo un link e inserendo i dati personali e quelli riportati sulla Carta dello Studente IoStudio 2022, confermando successivamente il tutto su un altro link che sarà trasmesso via mail al possessore della tessera, il cui PIN sarà inviato entro 20 giorni, per mezzo di posta ordinaria.

La Carta dello Studente IoStudio 2022 è valida per l’intero quinquennio delle superiori, ma, spiega “I-Dome”, “chi diventa maggiorenne può passare alla versione evoluta presentandosi in qualsiasi ufficio postale, con documento e codice fiscale, e chiedendo di poterla utilizzare come una Postepay nominativa versione standard. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni è attivo l’indirizzo iostudio@istruzione.it”.

