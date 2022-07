Carta d’identità e patente diventano digitali/ QR code leggibile valido in Europa

La carta d’identità elettronica e la patente diventeranno digitali, con un QR code leggibile che renderà possibile scannerizzarlo e capire chi si ha davanti. Ad annunciare la misura, che sarà introdotta dal Governo italiano, è stato Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica. Il ministro ha spiegato che l’obiettivo è quello di dotare ogni cittadino di un portafoglio digitale nel quale saranno racchiuse carta d’identità, patente e tessera elettorale. Queste avranno dunque forme digitali come avviene già in alcune zone d’Europa.

Notifica elettronica/ Nuova piattaforma PagoPa per la gestione di cartelle e multe

L’obiettivo, ha spiegato il ministro, è quello di “creare una vera e propria Schengen del digitale”. Patente, carta d’identità e addirittura tessera elettorale saranno incluse in un Qr code leggibile e valido anche in Europa. Allo stesso modo, la patente digitale di altri Paesi europei dovrà essere valida anche in Italia. Per inquadrare il Qr code e capire chi si ha davanti basterà un cellulare, con lo stesso meccanismo del Green Pass. Colao ha poi spiegato che si sta lavorando affinché la Carta di identità elettronica sia rilasciata anche dagli Uffici postali per velocizzare i tempi di consegna.

Quirinale, con Draghi Presidente ipotesi Governo ‘fotocopia’/ Cartabia-Colao Premier

L’obiettivo del ministro Colao

Le novità non riguardano solo la carta d’identità elettronica e la patente ma tutti i documenti, che dovrebbero convogliare in una sorta di portafoglio digitale che sarà valido in tutta Europa. Entro un anno e mezzo si dovrebbe riuscire nell’attuazione della misura: i protocolli prevedono un wallet europeo su cui caricare tutti i documenti. Si studia ora lo stesso sistema anche per la tessera sanitaria. Per entrare in luoghi nei quali serve la carta d’identità e in generale per l’identificazione, basterà dunque inquadrare il Qr code: non servirà più il documento cartaceo.

‘Focolaio’ Covid nel Governo: D’Incà e Colao/ Di Maio guarito. Allarme per Quirinale

Al momento non sono ancora note le tempistiche per l’introduzione di queste novità. Secondo Vittorio Colao, però, i tempi non dovrebbero essere particolarmente lunghi. “Noi sviluppiamo il progetto italiano ma il prossimo passo è farlo diventare un progetto europeo. Per lo sviluppo di un portafoglio europeo occorrerà un anno, un anno e mezzo. Potenzieremo enormemente nei prossimi 6-9 mesi anche l’inserimento di documenti come la patente, accessibili con Qr code” ha spiegato il ministro a La Verità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA