Carta igienica, boom vendite per quarantena/ “Aumento dei consumi medi del 40%”

In molti si sono chiesti perché se ne compra tanta durante i periodi di emergenza, ora i dati lo certificano: in questo periodo di quarantena per l’emergenza coronavirus è stato registrato un boom dei consumi di carta igienica. Come spiegato dalla GP Georgia Pacific in un Q&A con i consumatori, alla ricerca di delucidazioni per l’assenza di prodotti negli scaffali di molti supermercati, si consuma più carta igienica del normale (e del dovuto): secondo primissime stime, stando a casa 24 ore al giorno per 7 giorni su 7 c’è un aumento dei consumi medi del 40%. Numeri di una certa rilevanza, in particolare per le famiglie numerose.

CARTA IGIENICA: “AUMENTO DEI CONSUMI MEDI DEL 40%”

Come evidenzia il Corriere della Sera, secondo l’Iri – società americana di big data per il marketing – la famiglia media americana (2,6 persone a nucleo) utilizza ogni anno circa 409 rotoli “regular”. Se fossero confermati i dati registrati da GP, in due settimane una famiglia di due persone avrebbe bisogno di 9 rotoloni doppi o di 5 mega-rotoloni. Per una famiglia di quattro persone, invece, sarebbero necessari 17 rotoloni doppi o 9 mega-rotoloni. Insomma, anche negli Usa si registra quanto accade in Italia: carta igienica assente nei supermercati per un utilizzo esagerato da parte di molte famiglie. Senza dimenticare la “sindrome” da quarantena, che terrorizza molte persone tanto da spingerle ad acquistarne quantità industriali per paura di restarne senza…



