Coloro che devono pagare le cartelle esattoriali 2025, possono consultare la nuova guida ufficiale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Riscossione, in cui vengono illustrati i passaggi per poter estinguere i propri debiti con il fisco italiano e salvarsi da possibili conseguenze.

All’interno del documento sono previsti tutti i passaggi fiscali per evitare di commettere degli errori e rischiare di farsi aumentare il proprio debito. Nella guida sono state inserite anche le novità aggiunte il 27 dicembre scorso e applicate dal 1° gennaio di quest’anno.

Cartelle esattoriali 2025: cosa include la guida

La guida sulle cartelle esattoriali 2025 include quali sono le somme da poter rateizzare, l’iter previsto dalla normativa, le scadenze e gli eventuali effetti che un contribuente potrebbe avere in base alle scelte (pagando entro la scadenza oppure nel caso in cui commettesse dei ritardi).

In base all’anno e ai debiti fiscali maturati in un determinato periodo, le cartelle esattoriali prevedono un prolungamento della rateizzazione. Ad esempio per i debiti presentati quest’anno e l’anno prossimo, anziché settantacinque rate è possibile spalmare il pagamento in ottantaquattro mensilità.

Aumenta la possibilità di rateizzare gli altri importi in base alle successive annualità, arrivando ad un massimo di 108 rate (da estinguere dunque in nove anni) per le domande presentabili tra quattro anni.

Come prolungare la rateizzazione delle cartelle

Il contribuente che intende avvalersi di una rateizzazione più lunga (fino a ottantaquattro rate) può farlo comunicando all’Agenzia delle Entrate di trovarsi in una situazione finanziaria difficile, compilando la nuova modulistica scaricabile sulla piattaforma dell’ente oppure – sempre dal sito governativo – far click sul servizio denominato “Rateizza adesso“.

Una volta effettuato l’accesso – tramite sito o applicazione Equiclick – il debitore accede all’area riservata e può consultare le cartelle su cui poter pagare il debito (alcune sono ammesse altre invece no). Tuttavia l’interessato può simulare l’importo massimo da poter rateizzare per estinguere il suo debito.