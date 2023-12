“Casa di proprietà dà stabilità”/ Rapporto Censis: “acquisti green solo se sostenibili con incentivi e aiuti”

La casa di proprietà rappresenta ancora oggi un porto sicuro e un obiettivo da raggiungere, soprattutto tra i giovani. È quanto emerge dal rapporto Censis pubblicato sul Messaggero, da cui si evince anche come non mini l’importanza della casa nemmeno il rincaro dei prezzi sia sugli acquisti degli immobili sia, in particolare, sui mutui. Le nuove generazioni avvertono questo peso, e stanno risentendo anche delle pressioni che l’Europa sta facendo sull’efficientamento energetico delle abitazioni. L’unico aspetto su cui puntano il focus è la necessità di una maggiore previsione di incentivi e aiuti pubblici.

Il rapporto Censis fornisce una fotografia puntuale sullo stretto rapporto che lega le famiglie italiane al focolare che arriva proprio mentre il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha convocato per il 19 dicembre la prima riunione del Piano casa.

LA SICUREZZA DELLA CASA E LO ‘SPETTRO’ GREEN

Venendo ai numeri l’83,2% degli italiani considera la proprietà della casa in cui vive un fattore di sicurezza e stabilità. Anche 8 ragazzi su 10 tra i 18-34enni lo pensano. In particolare, per il 78,4% degli italiani la casa è espressione della propria identità e della propria personalità, per il 69,1% è un investimento sempre sicuro e il 50% dei proprietari dichiara che non venderà mai la propria abitazione perché vuole tramandarla in eredità ai figli o ai nipoti. Rimane però il nodo costi, che iniziano a pesare un po’ troppo, tanto da riguardare ben il 75% delle persone. Nota dolente è in particolare quella delle tasse. La stessa Confedilizia l’11 dicembre ha ricordato la scadenza dell’IMU prevista per il 18 dicembre, che ogni anno porta nelle casse dello Stato ben 22 miliardi di euro.

E poi c’è la questione green. Sebbene dalla maggior parte degli italiani sia visto positivamente l’efficientamento energetico per ridurre l’inquinamento, una percentuale guarda anche al rischio di un ulteriore aggravio dei costi. È opinione davvero unanime, però, che gli interventi dei proprietari debbano essere accompagnati da aiuti pubblici, tra detrazioni e incentivi. Resta infine una certa attenzione per soluzioni abitative nuove, come il social housing in locazione.











