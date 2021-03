Casa occupata a Bisceglie, troupe Fuori dal coro aggredita/ Video: schiaffi e insulti

Su Rete 4 Mario Giordano manda in onda il servizio “Ladri di case”, con tema una casa occupata in quel di Bisceglie e con il video dell’aggressione degli abusivi subita dal suo giornalista. Siamo a Bisceglie ed una donna, con la sua famiglia, avrebbe occupato abusivamente una casa popolare sul porto; un alloggio abitato dagli anni sessanta da una signora anziana con regolare contratto. L’inviato di Fuori dal Coro prova a fare chiarezza sulla vicenda, ma viene accolto con in malo modo dagli abusivi, che non gradiscono domande. Volano schiaffi, urla e minacce; qualcuno esce persino con un bastone con l’intento di malmenare l’inviato, oltre a quello di colpire ripetutamente la telecamera e il microfono del reporter. “Sono di Mediaset, potete spiegarci con che diritto siete entrati in questo appartamento?”, chiede imperterrito il giornalista. “Questa non è casa vostra, avete buttato in strada una signora anziana. Questa persona era malata di Covid. Avete preso la sua casa”, insiste.

Casa occupata a Bisceglie: l’affittuaria è malata di Covid, così gli abusivi le portano via la casa

Nel video inchiesta di Fuori dal Coro la situazione si fa subito rovente. Quando il giornalista chiede spiegazioni viene aggredito violentemente. “Avete rotto il ca**o!”, “Ti sfascio la telecamera”, gli urlano. Poi volano schiaffi e altri insulti inquietanti. Il giornalista di Rete 4 non perde la calma nemmeno quando dalla porta vede sbucare una persona con un bastone. E mentre tenta di allontanarsi una donna si impossessa del suo microfono, costringendo il reporter a chiamare le forze dell’ordine. “La signora ha un contratto di affitto”, insiste l’inviato di Rete 4. Ma gli abusivi non vogliono saperne. E continuano ad insultarlo senza rispondere alle sue domande.

