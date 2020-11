Casadilego/ L’inedito ‘Lontanissimo’ nel terzo live dopo le lacrime di Emma (X Factor)

Casadilego al terzo live di X Factor 2020 con l’inedito Lontanissimo

Sarà l’inedito Lontanissimo a riportare CasadiLego sul palco di X Factor 2020 per affrontare alla grande il terzo live. La bella cantante dai capelli blu continua a stregare il pubblico del programma e anche questa sera vuole fare lo stesso cambiando un po’ registro e lasciandosi alle spalle la versione intimista al piano delle prime due settimane, adesso toccherà ad un brano orientale e afro, scritto proprio da Casadilego insieme a Strage, che si è occupato della produzione, e racconta di una storia d’amore finita, qualcosa che la riguarda da molto vicino in questo periodo. In settimana Manuelito l’ha raggiunta nel loft dei ragazzi per incontrarla e assegnarle il brano ma anche per commentare un po’ la sua ultima esibizione. Casadilego è molto commossa da quello che ha fatto e dalle parole dei giudici e poi spiega ‘Non mi aspettavo la standing ovation’, dall’altra parte il suo giudice ha ribadito: ‘La musica parla al posto tu’.

Casadilego fa piangere Emma Marrone con la sua Xanny

La scorsa settimana, sul palco di X Factor 2020, la bella CasadiLego ha portato sul palco Xanny e i giudici non hanno potuto far altro che applaudire, per la sua bravura, il suo talento e l’emozione che ogni volta regala a tutti sin dalle audizioni. Lo stesso Manuel Agnelli, sempre rude e poco incline a certe cose, ha sottolineato che quello di Eli è un talento vocale straordinario e chiede a Manuel di proteggerla con un percorso attento e oculato. Emma Marrone invece si scioglie in lacrime lasciandosi andare ad un discorso sulla voglia di apparire e di come sia difficile alla sua età guardarsi allo specchio ma lei è il simbolo della società sana e pulita, una donna con la D maiuscola non omologata alle immagini di oggi. Mika è pronto a ribadire che quando c’è emozione c’è il senso di tutto ed Hell Raton ha stento ha trattenuto le lacrime ringraziando il destino per averla incontrata: ‘io sono un discografico e col caz*o che ti mollo Eli’.



