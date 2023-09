Caserta: 86enne segregata in casa dalla nipote/ Il racconto: “Volevo essere libera e sono scappata”

Da Caserta arriva la terribile notizia di una donna anziana, l’86enne Dona, che viveva segretata, sottoposta a violenze continua, da sua nipote. Due sere fa, però, l’anziana è riuscita a scappare, raggiungendo una vicina di casa e chiedendole di prestarle il cellulare, con il quale ha allertato le autorità. Attualmente, l’anziana si trova in una comunità protetta, mentre la nipote è attualmente indagata, ma ancora a piede libero. Una storia che parla, insomma, di segregazione, di violenze e di estorsione, ma anche di un certo grado di amore, provato dall’86enne di Caserta verso sua nipote, che le raccontava delle sue difficoltà.

Rossella Nappini, infermiera uccisa a Roma/ I colleghi: "Nessuno aveva avuto sentore, neanche lei"

Caserta: il racconto dell’86enne segregata in casa dalla nipote

Durante la diretta di Pomeriggio 5, è intervenuta la donna 86enne di Caserta, raccontando la sua versione della vicenda, e cercando in qualche modo di non far passare la nipote come un mostro. “Non si andava d’accordo“, ha raccontato l’anziana dalla casa protetta, con un gran sorriso, “ma a mia nipote voglio tanto bene. È vero che ho chiamato i carabinieri perché me ne volevo andare, e lei non voleva… Mi diceva ‘come faccio?’, aveva bisogno della mia piccola pensione, diceva che era sempre mia nipote e non mi volevo lamentare“.

MARISA LEO UCCISA A 39 ANNI DALL'EX COMPAGNO: POI SI SUICIDA/ Il capo: "Lei voleva il bene della figlia"

Tuttavia, l’anziana 86enne di Caserta riconosce anche che “c’erano i disaccordi, e ad un certo punto mi sono arrabbiata perché volevo più libertà, libertà di parlare, di fare. Libertà che non avevo. Me ne volevo andare”. Così, l’anziana approfittando di un momento in cui la nipote non era in casa, racconta di essere “andata da una signora giù, le ho chiesto di chiamare i carabinieri perché me ne volevo andare… Mi ha fatto chiamare, hanno riposto e detto che domani mattina sarebbero venuti. Infatti sono venuti, mi hanno detto ‘andiamo’ e siamo andati”, conclude, sempre con il sorriso. Nel frattempo, è scattata la ricerca in tutta Caserta per individuare la nipote dell’anziana 86enne, contro la quale ha deciso di sporgere denuncia.

LEGGI ANCHE:

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 7 settembre 2023: i simboli vincenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA