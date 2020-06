CASO MARIO BIONDO/ Luxuria a Le Iene: “Lo conoscevo, era il cagnolino della moglie”

La vicenda di Mario Biondo torna sotto la lente d’ingrandimento de Le Iene Show, che tornano ad occuparsi del cameraman siciliano trovato impiccato nel salotto di casa sua a Madrid il 30 maggio 2013. Quando mancano ormai pochi giorni al pronunciamento del Tribunale di Palermo, che il prossimo 21 luglio potrebbe decidere di archiviare definitivamente il caso mettendo una pietra tombale sull’intera questione, sono sempre di più gli elementi che portano a pensare che Mario Biondo non si sia suicidato come invece frettolosamente desunto dalle autorità spagnole. A corroborare il convincimento delle Iene non sono soltanto le incongruenze emerse analizzando la versione degli inquirenti, ma anche il racconto di chi Mario Biondo lo ha conosciuto ed ha lavorato con lui e non crede alla tesi del suicidio: ad esempio Vladimir Luxuria.

MARIO BIONDO: VLADIMIR LUXURIA, “LO CONOSCEVO, ERA IL CAGNOLINO DELLA MOGLIE”

La conoscenza tra Mario Biondo e Vladimir Luxuria ha inizio nel 2012, quando quest’ultima ha svolto il ruolo di co-conduttrice de L’Isola dei famosi all’epoca condotta da Nicola Savino. Nei tre mesi di reality show, dunque, Vladimir ha avuto modo di trascorrere moltissimo tempo in compagnia di Mario, che sull’isola si trovava poiché componente della troupe di cameraman. “Io ricordo benissimo il giorno in cui ho conosciuto Mario”, racconta oggi Luxuria a Le Iene. L’opinionista ricorda che la relazione tra il ragazzo siciliano e Raquel Sanchez Silva, star della tv spagnola nonché moglie di Mario, era a dir poco squilibrato, per usare un eufemismo: “Lui era abbastanza sottomesso sembrava il suo cagnolino”, dice Vladimir. Nessuno però all’epoca metteva in dubbio il rapporto d’amore tra i due. Ma allora perché, si chiede la Iena Cristiano Pasqua, appena trovato il marito impiccato nel salotto di casa Raquel si è affrettata a dire ad inquirenti e stampa che Mario era un cocainomane abituale? Vladimir Luxuria aggiunge un’altra domanda: “Di chi stiamo parlando? Quale film stanno cercando di scrivere…qualcuno vuole screditare l’immagine di Mario?”.



