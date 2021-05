CASO SCHWAZER/ Fatti inauditi e thrilling a Losanna, siamo ai titoli di coda?

CASO SCHWAZER, A CHE PUNTO SIAMO? No, non avremo lo stesso verdetto di un anno fa. Ormai è chiaro che la giudice Christina Kiss non ha potuto giudicare inammissibile il ricorso presentato da Alex Schwazer alla Corte federale svizzera. Ed è bastato questo a mandare in tilt Losanna: non solo le istituzioni sportive coinvolte nella vicenda (vanno in confusione anche per molto meno, lo abbiamo visto) ma gli stessi Tribunali chiamati a pronunciarsi, dando vita a una sequenza di passaggi giuridici senza precedenti.

Cominciamo da una semplice constatazione: il ricorso d’urgenza (sospensiva della squalifica e revisione processuale) è stato presentato dai legali di Schwazer il 6 aprile. Dopo 36 giorni non abbiamo ancora un verdetto né sulla sospensiva, né sul merito. In compenso in questi 36 giorni ne abbiamo viste di tutti i colori: la NADO ITALIA (la nostra Organizzazione antidoping) che scrive al Tribunale svizzero ”non possiamo dirci favorevoli o contrari alla revisione processuale perché la raccomandata con la richiesta di un nostro parere ci è arrivata oltre la data di scadenza fissata da voi”; il TAS (Tribunale arbitrale sportivo, condannò e squalificò Schwazer) che non solo sceglie irritualmente di pronunciarsi ma mette da parte il suo ruolo arbitrale super partes scrivendo che quei poverini di WADA e World Athletics in Italia al processo penale di Bolzano sono stati trattati male non avendo “potuto esprimere le loro posizioni e i loro argomenti”. Balla spaziale questa, che però a quanto pare aveva lo scopo di sollecitare la collega giudice a fare quanto poi ha fatto, cioè concedere un ulteriore mese di proroga (normalmente si dà una settimana/dieci giorni in una procedura d’urgenza) alla World Athletics per presentare altra documentazione, proroga inspiegabilmente (?) recapitata guarda caso all’avvocato Ross Wenzel, cioè proprio a colui che era stato escluso dal collegio di difesa della WA in quanto preso di mira dal giudice Pelino nella sua Ordinanza e dunque parte in causa….

Non è finito l’elenco: a fronte di un ricorrente che al verdetto fissa una data limite per potersi qualificare alle Olimpiadi, la Giudice ignora bellamente la scadenza e lascia passare il 6 maggio, poi fissa addirittura una proroga su richiesta di una sola parte al 7 giugno. Che dire? Siamo al goffo tentativo di mettere fuori gioco Schwazer col balletto dei rinvii non potendolo fare con argomenti giuridici? O dobbiamo invece interpretare questo indecente balletto come un compromesso per far digerire a WADA, QA e TAS quel che non riusciranno a digerire? In questo caso dobbiamo dunque aspettarci che i legali del marciatore ricevano nelle prossime 48 ore la notifica da Losanna di una sospensiva della squalifica concessa a Schwazer? Ancora poche ore e lo sapremo.

Ad ogni buon conto le parole giuste per una volta le abbiamo lette nell’editoriale di un quotidiano sportivo italiano per anni schierato contro Schwazer o connivente coi suoi accusatori col silenzio: “In questa storia c’è qualcosa che va oltre la vicenda del marciatore. Sì, il caso Schwazer non si ferma e non si fermerà a Schwazer”

