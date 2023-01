Caso Soumahoro e raccolte fondi scadute/ Sospese da GoFundMe dopo servizio Striscia…

Striscia la notizia torna sul caso Aboubakar Soumahoro: prosegue, infatti, l’inchiesta di Pinuccio sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti e veicolate dalla piattaforma GoFundMe. Nel suo corposo dossier difensivo, con cui l’onorevole ha provato a rispondere ai molteplici dubbi sollevati dal tg satirico riguardo l’operato con la Lega Braccianti, Soumahoro ha dichiarato che non sono emerse irregolarità nella ricezione dei fondi e nella distribuzione dei beni. In particolare, sarebbe stata la piattaforma GoFundMe a non riscontrare alcuna irregolarità. Ma secondo quanto riportato da Pinuccio, le cose non stanno proprio così.

Ad esempio, GoFundMe ha sospeso le raccolte e rimborsato le donazioni recenti con due anni di ritardo. Peraltro, ciò è accaduto solo qualche giorno fa, in seguito alla messa in onda del servizio di Striscia la notizia. In questo servizio, tramite una donazione fatta dal programma, è stato dimostrato che la piattaforma accettava ancora soldi anche se le manifestazioni per cui venivano raccolti si fossero svolte due anni prima.

SOUMAHORO E LE RACCOLTE FONDI SU GOFUNDME: LE DOMANDE DI STRISCIA

Anche se per GoFundMe e Aboubakar Soumahoro tutto è normale, l’inviato di Striscia la notizia ha ancora tre domande che meriterebbero una risposta per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda delle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti. La prima riguarda come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia e perché in alcune città tipo Pescara gli aiuti promessi non sono mai arrivati. Pinuccio chiede anche a chi sono stati consegnati i regali della raccolta di Natale 2021 destinati ai bambini di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone (dove non ci sono bambini). Infine, l’inviato di Striscia la notizia vuole sapere come mai il rimpatrio della stessa salma è stato utilizzato come giustificativo di due raccolte diverse, vicenda anche questa approfondita da Pinuccio in un precedente servizio trasmesso dal tg satirico. Comunque, il servizio completo relativo alle raccolte fondi della Lega Braccianti veicolate da GoFundMe andrà in onda questa sera su Canale 5 alle ore 20:35.

