Cassano, show con la moglie Carolina/ “Ha gli addominali? Non sapevo servissero…”

Antonio Cassano è stato protagonista di una diretta Instagram insieme alla moglie: poche battute, ma interessanti e “distensive” in un periodo nel quale l’emergenza Coronavirus ha stravolto la nostra routine e messo tutti sul chi vive. Ieri avevamo riportato le parole di FantAntonio in un’intervista con Ivan Zazzaroni; si era parlato più che altro della possibile ripresa dei campionati e del taglio degli stipendi. Questa volta l’occasione è stata una diretta con Pierluigi Pardo, conduttore della trasmissione Tiki Taka cui il talento barese partecipa in maniera assidua. Ad un certo punto però si è inserita anche Carolina Marcialis, e ne è nato un breve e divertente dibattito sulle due diverse discipline di casa Cassano. Un altro momento per ridere, prima di affrontare alcuni temi più seri (FantAntonio per esempio ha confessato che ogni ora si collega a Sky Tg24 e la situazione dell’Italia gli fa venire da piangere).

Carolina Marcialis ha 29 anni ed è una pallanotista: genovese di nascita, ha sempre giocato nella sua regione e oggi milita nel Rapallo. L’anno scorso ha ricevuto la gioia della prima convocazione nel Setterosa, e ovviamente anche lei in questo momento è ferma per il Coronavirus. Cassano lo ha conosciuto nel 2008, quando lui giocava nella Sampdoria; dal loro matrimonio sono nati Cristopher e Lionel, soprattutto nei primi sei anni la Marcialis aveva deciso di abbandonare la carriera sportiva per poi tornare sui suoi passi, ripartire e appunto trovare anche la nazionale. La sua professione è stata quindi l’occasione per uno scambio di battute tra lei e il marito, con la supervisione di Pardo che è stato anche “messo in mezzo” a causa del discorso sugli addominali, che “a te si sono rivoltati, sembri una tartaruga al contrario” per usare le parole di Cassano.

CASSANO, SHOW CON LA MOGLIE CAROLINA

La Marcialis ha immediatamente fatto notare che i calciatori, in confronto ai giocatori di pallanuoto, sono delle ballerine: “Sott’acqua succede di tutto, ci strizziamo anche le tette” ha detto senza troppi peli sulla lingua Carolina. La quale utilizza i social network per postare foto e video dei suoi allenamenti, nei quali appunto il fisico da pallanotista si vede tutto; del resto chi mastichi questo sport sa bene quanta fatica comporta percorrere avanti e indietro la piscina ogni 30 secondi circa, se non addirittura meno. Cassano ribatte: “Io gli addominali non li ho mai avuti, servono a qualcosa?”. Già, il talento di Bari Vecchia non era quello che si direbbe un fisico scolpito o un marcantonio; sopperiva con l’enorme qualità dei suoi piedi che a volte sembravano telecomandati, con un tocco di palla quasi unico e la capacità di proteggere il possesso abbassando il baricentro. Nella diretta Instagram c’è stato anche il tempo di qualche giudizio sugli ex compagni, in particolare quelli del Real Madrid. Il più simile a Cassano? Guti: “E’ come me, ha dato solo il 50% di quello che poteva e Zidane ripeteva sempre che se avesse avuto un minimo di disponibilità in più avrebbe potuto giocare sulla luna”.



