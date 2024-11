Ennio Doris – C’è Anche Domani è il nuovo film del regista Giacomo Campiotti. Più volte interessatosi alla narrazione documentaristica, come ha ricordato, lui stesso, nel 2019, in una sua intervista rilasciata a L’Ora Solare, il regista – affascinato, stavolta, dalla storia dell’imprenditore veneto e fondatore di Banca Mediolanum – ha scelto per la sua interpretazione tre attori. Il primo, l’attore romano Massimo Ghini, per interpretare Ennio Doris nella sua vita da adulto, il secondo, Daniel Santantonio, per il periodo relativo alla sua giovinezza e, infine, Antonio Nicolai, per la sua infanzia.

Ora in TV, su Canale 5, e presentato in anteprima al cinema nel mese di aprile 2024, il film biografico su Ennio Doris, C’è Anche Domani, ripercorre le tappe principali della vita dell’imprenditore e, dunque, non riprende soltanto le figure più vicine all’uomo, nella sua vita privata, ma anche coloro che hanno costellato la sua vita professionale. Da una parte, ad esempio, c’è l’eredità di idee lasciate dall’imprenditore di Banca Mediolanum, al figlio, Massimo Antonio Doris, mentre dall’altro vi sono altre figure più strettamente connesse alla sfera imprenditoriale, come quella di Silvio Berlusconi, interpretato dall’attore Alessandro Bertolucci. La moglie del banchiere, invece, Lina Tombolato, è interpretata dall’attrice romana Lucrezia Lante Della Rovere.

Cast di Ennio Doris, personaggi principali del film C’è Ancora Domani

Anche Lina Tombolato, la moglie di Ennio Doris, vede una doppia interpretazione nel film di Giacomo Campiotti. A vestire i suoi panni, negli anni di gioventù, c’è l’attrice Emma Benini. Tra gli altri personaggi principali, del film realizzato dal regista e sceneggiatore reduce, da poco, dalla serie TV La Lunga Notte – La Caduta Del Duce (sempre 2024), c’è anche il figlio dell’imprenditore. Quest’ultimo, precedentemente citato, è interpretato, nel film, da Eugenio Fantastichini. Nei panni della sorella di Massimo Doris, Sara, c’è, invece, l’attrice brindisina Giulia Vecchio.

Nel ruolo del padre del fondatore di Banca Mediolanum, Alberto Doris, c’è l’attore Maurizio Donadoni, di cui si può già visionare un estratto di un’emozionante sequenza che lo vede protagonista. In alcuni istanti del trailer del film, che presumibilmente ricostruisce la prima parte della vita dell’imprenditore veneto, Ennio Doris da giovane e il padre, detto anche Berto, nel film, hanno una conversazione che si rivelerà fondamentale per il luminoso futuro del figlio. Per quel che riguarda, infine, la fondamentale impronta metacinematografica nella vita di Ennio Doris, si sa che quest’ultima venne già sottolineata e omaggiata in un’opera breve del regista Ferzan Özpetek. Si tratta del suo cortometraggio – dedicato all’aspetto visionario della vita dell’imprenditore, per Banca Mediolanum – dal titolo L’Uomo Che Inventò Il Futuro (2021).