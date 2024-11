L’attrice Lucrezia Lante Della Rovere, classe 1966, interpreta Lina Tombolato, la moglie del fondatore di Banca Mediolanum nel nuovo film di Giacomo Campiotti, Ennio Doris – C’è Ancora Domani (2024), in onda in prima serata, su Canale 5, il 24 novembre. L’attrice è nata a Roma e ha esordito nel mondo del cinema a vent’anni, con Speriamo Sia Una Femmina (1986) di Mario Monicelli, per poi recitare anche in film molti altri appartenenti a generi diversi e diretti da grandi registi, come Pupi Avati, Carlo Vanzina, Carlo Verdone. Fino ad arrivare a ricoprire un ruolo più recente, nel 2024, grazie alla prima opera cinematografica dell’attrice e comica Michela Giraud, Flaminia.

A quindici anni dalla sua partecipazione alla commedia SMS – Sotto Mentite Spoglie (2007), diretta da Vincenzo Salemme, l’attrice, con – alle sue spalle – già un bagaglio molto ricco di esperienze vissute anche in teatro, ha presentato il suo libro Apnea (2022). In questa sua prima opera letteraria, come suggerisce in un’intervista rilasciata a Verissimo nello stesso anno, l’attrice racconta del vicendevole scoprirsi tra i suoi due protagonisti, e di come ciò rappresenti, anche, un suo “stato psicotico” di quel periodo. I due protagonisti del libro, infatti, sono due persone molto importanti della sua vita, i suoi genitori. Due personaggi profondamente amati ma “completamente diversi” tra loro, come ricorda invece – stavolta – Silvia Toffanin, il duca Alessandro Lante Della Rovere e la stilista Marina Elide Puntunieri.

Lucrezia Lante della Rovere, nei panni di Lina Tombolato in C’è Anche Domani

Dopo aver messo in ordine alcuni tasselli della sua vita grazie alla stesura di Apnea, Lucrezia Lante Della Rovere ha accettato di interpretare il personaggio di Lina Tombolato. L’attrice sarà la moglie di Ennio Doris soltanto per una parte del film, dalla durata complessiva di 122 minuti. Il film è stato presentato nelle sale, in Italia, grazie a un evento, nella primavera scorsa, e ha esordito anche in Spagna, nel mese di maggio, con un ottimo riscontro da parte del pubblico, come riporta MyMovies. Oggi, invece, sarà la volta del pubblico italiano in TV.

L’attrice romana ha partecipato alle riprese del film conclusesi nel 2023, attraversando alcuni dei luoghi principali dell’età adulta dell’imprenditore veneto. Il suo ruolo, in Ennio Doris – C’è Anche Domani – è quello di una donna da un bellissimo sorriso, come ha tenuto a sottolineare sempre la conduttrice Silvia Toffanin, ma stavolta durante l’intervista di oggi a Lina Tombolaro. La donna ha parlato di “una vita emozionante” commuovendosi nel ricordo del marito al fianco della loro figlia Sara Doris, quest’ultima interpretata nel film biografico di Giacomo Campiotti dall’attrice Giulia Vecchio.