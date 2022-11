Castel Goffredo, 88enne muore in casa dopo tentata rapina/ Possibile malore

Castel Goffredo, 88enne morta in seguito ad una rapina

A Castel Goffredo, in provincia di Mantova, è stata trovata senza vita un’anziana 88enne, Fioretta Biazzi. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella propria abitazione: la signora sarebbe morta in seguito ad un tentativo di rapina, probabilmente degenerata. L’88enne potrebbe aver subito un malore dopo aver visto i ladri in casa. La Procura di Mantova indaga ora per omicidio e ha posto sotto sequestro l’abitazione, dove l’anziana viveva da sola. Il decesso sarebbe risalente a martedì: a dare l’allarme un parente che non avendo notizie dell’anziana, si sarebbe preoccupato. Le forze dell’ordine hanno trovato la casa a soqquadro con il corpo della donna, sul quale non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza.

Anna Vagli, criminologa, commenta così la vicenda a “Lombardia Criminale”: “Non c’erano segni di effrazione quindi questo mi fa pensare che fosse una persona conosciuta dalla signora. Francamente che non abbiano lasciato segni di scasso mi sembra un’anomalia. Un’altra ipotesi è che avesse fatto entrare qualcuno. Secondo me è qualcuno che la signora conosceva. Se un rapinatore viene sorpreso è difficile che si mette ad uccidere. Credo sia una persona vicina“.

Castel Goffredo, la paura dei compaesani della donna

Secondo quanto riporta “Lombardia criminale”, i ladri avrebbero cercato nella casa della donna soldi e gioielli. “Era una signora normale come tanti, era sola. Questo lascia sconcertati, non dovrebbe mai succedere da nessuna parte, soprattutto in un paese dove ci si conosce tutti”, testimonia una donna di Castel Goffredo. La donna sarebbe stata trovata vicino ad una poltrona, senza segni di violenza. La casa era però a soqquadro, soprattutto una stanza nel piano superiore dove la donna teneva i beni preziosi. Gli inquirenti non avrebbero trovato segni di effrazione. L’88enne era rientrata da poco dopo aver passato alcuni giorni lontana da casa per alcuni problemi di salute.

“L’ho vista che è venuta a casa. Sono passa di lì e lei stava entrando nel cancello e c’era un parente e l’altro che è di fronte è andato a salutarla”, racconta una vicina. A dare l’allarme è stato proprio un parente che non riusciva a mettersi in contatto con lei. La morte risalirebbe a martedì scorso. “Era cliente del negozio, una signora molto gentile ed educata”, racconta una commerciante della zona. Un abitante del paese spiega: “Ci sono tanti furtarelli in giro. Ma non così gravi. La situazione inizia ad essere preoccupante”. “Morire di spavento non è una cosa accettabile assolutamente”, commenta una donna di Castel Goffredo.











