Castillejo via dal Milan?/ Calciomercato news: può partire subito, vicino l’Espanyol

Non solo arrivi a Milanello, ma pure partenze in questa sessione di calciomercato invernale: ecco che tra i possibili partenti c’è pure Samu Castillejo, che andrebbe via dal Milan già nelle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano spagnolo Dario Sport, il numero sette dei club rossonero ha già fatto le valigie e potrebbe presto fare ritorno proprio in Spagna, dove rimane un nome ben appetibile per il mercato. Il suo è un addio che comunque non ci sorprende: arrivato al Milan nell’agosto del 2018, in questa parte del campionato di Serie A, Castillejo ha messo da parte appena otto presenze e 275 minuti di gioco, incassando anche un’espulsione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PRONTO L’ESPANYOL

Dunque Castillejo è pronto a lasciare il Milan ma per quale direzione? Come riferito prima, il nome del numero 7 di Boban e Maldini rimaner profilo appetibile in Spagna e secondo le ultime voci pare che il primo club in lizza è l’Espanyol. La dirigenza del club spagnolo avrebbe già messo sul piatto una proposta convincente per il prestito secco (anche se i rossoneri preferirebbero lavorare su cessioni a titolo definitivo). Pure però pare che il giocatore sia entrato nel mirino anche dell’Atletico Madrid, nonostante un avvio di stagione ben poco convincente.

