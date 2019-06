Catania, bambino chiuso in auto sotto il sole/ Poliziotto rompe il vetro e lo salva

Un bambino di 4 anni ha rischiato di morire a Catania. È rimasto chiuso in auto sotto il sole, con una temperatura che sfiorava i 40 gradi all’ombra. Per fortuna è stato notato in tempo da un poliziotto che ha rotto il vetro dell’auto e lo ha fatto uscire, salvandolo. La tragedia è stata sfiorata sabato pomeriggio negli stalli della zona partenza del parcheggio dell’aeroporto di Catania. Il bambino di 4 anni era stato lasciato da solo in auto, sotto il sole cocente. Una guardia giurata in servizio presso lo scalo si è accorto di lui e ha allertato la polizia di Frontiera. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno accertato che il piccolo era stato chiuso a chiave dentro l’auto, una Audi A6 con targa svizzera. Il bambino era sudato e in ipertermia a causa dell’elevata temperatura che si era creata all’interno della vettura. Ha provato ad aprire le portiere sbattendo le mani sui finestrini e chiedendo disperatamente aiuto.

CATANIA, BAMBINO CHIUSO IN AUTO SOTTO IL SOLE

Un poliziotto allora ha rotto il finestrino e salvato il bambino. L’agente, che si era reso conto del pericolo che il piccolo stava correndo, ha infranto il vetro con il calcio della propria pistola di ordinanza. Così ha potuto aprire l’auto e far uscire il bambino. L’intervento è avvenuto di fronte a molte persone che hanno applaudito gli agenti. Il poliziotto ha anche riportato delle ferite alle mani per rompere il finestrino: è stato colpito infatti dalle schegge del vetro infranto. La mamma del bambino e il compagno sono giunto poco dopo sul posto. Si tratta di una cittadina svizzera di 28 anni e del compagno, anche lui svizzero, 32enne. Con loro il bambino è stato accompagnato presso il presidio sanitario dell’aerostazione, dove si è ripreso. La mamme e il compagno invece sono stati condotti negli uffici di polizia, dove sono stati denunciati per abbandono di minore in concorso fra loro.

