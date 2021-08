Catello Maresca/ “Attaccare le imprese significa creare generazione di fannulloni”

Tra reddito di cittadinanza e mondo del lavoro, Catello Maresca protagonista a Zona bianca. Il candidato sindaco del Centrodestra a Napoli è tornato sul sussidio targato Movimento 5 Stelle: «L’idea di partenza del reddito di cittadinanza credo che sia condivisa da tutti. Il problema non è l’idea, ma l’applicazione pratica in concreto è stata un fallimento».

Nel corso del suo intervento, Catello Maresca ha evidenziato: «Il paradosso è che mentre in passato c’erano degli imprenditori che volevano pagare a nero i lavoratori, oggi ci sono lavoratori che chiedono agli imprenditori di lavorare a nero. Questa è una cosa che non può andare avanti».

CATELLO MARESCA: “SBAGLIATO ATTACCARE LE IMPRESE”

Catello Maresca è poi tornato sui problemi legati al lavoro a Napoli, sottolineando: «La problematica del lavoro si risolve in maniera strutturale. Io e tante associazioni facciamo sostegno al reddito, c’è tanta gente che soffre a Napoli. Il problema è creare lavoro strutturale e si fa con interventi seri, che coinvolgono le imprese». Catello Maresca s’è poi soffermato sugli attacchi rivolti alle imprese: «Le imprese fanno lavoro. Questo bisognerebbe affermarlo una volta per tutte. Attaccare le imprese, andare contro il sistema che produce, significa creare una generazione di fannulloni, una generazione di persone che nascono con la cultura sbagliata che non ci si debba impegnare».

