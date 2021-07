Sondaggi politici/ Elezioni Napoli: Manfredi al 40,2%, mission impossible per Maresca

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto su scala nazionale, è tempo di tornare sui sondaggi politici in vista delle prossime elezioni amministrative. Uno degli appuntamenti più attesi è quello di Napoli: il sindaco uscente Luigi De Magistris ha deciso di non ricandidarsi – sarà candidato alle regionali in Calabria – e il duello tra Centrosinistra e Centrodestra rischia di essere una sfida a senso unico…

I sondaggi politici di Lab2101 tracciano uno scenario netto: Gaetano Manfredi è nettamente avanti. Il candidato di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è quotato tra il 38,2% e il 42,2%. Catello Maresca è chiamato ad una mission impossible, considerando il distacco dall’ex ministro: il candidato del Centrodestra si attesta tra il 21,5% e il 25,5%. Alessandra Clemente è data tra il 18,7% e il 22,7%, mentre l’ex primo cittadino Antonio Bassolino è tra il 6,9% e il 10,9%. Gli altri candidati rappresentano il restante 4,7-8,7%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GREEN PASS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa. Il celebre istituto ha fatto il punto della situazione ha fatto il punto della situazione sul dibattito su green pass obbligatorio e vaccini. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato molto dell’ipotesi di adottare il modello rigido francese: la maggioranza degli italiani, il 68,4% per la precisione, è favorevole a un pass obbligatorio che attesti l’essersi sottoposti al ciclo completo di vaccinazione per entrare nei ristoranti, negli alberghi, nei cinema, sui treni e sugli aerei. Alessandra Ghisleri ha aggiunto: «Il 69,2% condivide la sospensione dell’attività lavorativa e dei relativi compensi per il personale sanitario non vaccinato entro il 15 settembre».

