Catena, sorella di Fiorello/ “È il papà di noi tre. Quando sono stata operata…”

Catena Fiorello è la sorella minore del più famoso Rosario. Scrittrice e conduttrice, Catena ha da poco pubblicato il suo nuovo romanzo “Amuri”, una storia che narra di un matrimonio in crisi e di una famiglia d’origine ‘spezzata’ da rapporti interrotti: “Io non concepisco la bugia: mi infuoco e mi infiammo, devo dire sempre tutto”, ha spiegato la sorella di Rosario Fiorello al Corriere della Sera. In gioventù, però, Catena ha subito le bugie di un uomo che poi l’ha resa diffidente in tutte le relazioni: “Ho scoperto che il mio fidanzato aveva una storia clandestina con una donna di 25 anni più grande. Sembrava l’uomo perfetto, ma per tre anni, quando lei lo chiamava, lui andava”. Dalla sua esperienza personale, Catena Fiorello ha capito che “se uno dice “tu non stai bene, ti devi curare, sei pazza”, è la conferma che ti tradisce”.

Catena Fiorello: “Rosario un papà per noi fratelli”

Catena Fiorello al matrimonio è andata vicinissima più di una volta: “Ho comprato l’abito tre volte e fatto i documenti quattro”, ha confessato al Corriere della Sera. Oggi è legata al compagno Paolo Spalluto le sta accanto “senza fare troppo rumore”. Nei suoi romanzi si firma Catena Fiorello Galeano, il cognome di sua madre Rosaria. Quando iniziò a scrivere il fratello maggiore Rosario le sconsigliò di usare il loro cognome per paura che passasse per raccomandata. Oltre a Catena, Fiorello ha altri due fratelli: Anna e Giuseppe, noto attore. Papà Nicola Fiorello è morto a 58 anni nel 1990 a causa di un infarto avuto mentre era in auto, da quel giorno Rosario è sviluppato un senso di protezione verso i tre fratelli minori: “Il giorno in cui mi sono operata il tumore, due ore prima dell’intervento, era già in ospedale che mi faceva le battute per sdrammatizzare. È a tutti gli effetti il papà di noi altri tre”, ha detto Catena al Corriere.

