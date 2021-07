Caterina Balivo, le vacanze con l’amica Laura/ “Da Porto Rotondo al Brasile con…”

Caterina Balivo sta trascorrendo le vacanze in Costiera Amalfitana con la famiglia, ma sulle pagine del Corriere della Sera la conduttrice ha ricordato i viaggi con la migliore amica Laura Scaringia, conosciuta al liceo classico Domenico Cirillo di Aversa. “Io ero in prima liceo, Laura un anno più avanti: era la cugina di una mia amica con cui avevo fatto elementari medie e superiori. Siamo diventate amiche quando i miei genitori mi hanno dato il permesso di andare a ballare. E con Laura abbiamo cominciato ad andare alle feste insieme, in discoteca insieme, fino alla prima vacanza insieme”, ha raccontato Caterina Balivo. La prima vacanza insieme è stata a Porto Rotondo: “Rinunciai alla festa dei 18 anni pur di fare quel viaggio con le mie amiche. Stessa formazione l’anno dopo a Cipro, in un posto pieno di ragazzi del Nord Europa ubriachi che ci molestavano: trascorremmo il tempo nella spiaggia e nella discoteca dell’hotel”.

Caterina Balivo: la vacanza studio in America con Laura

L’avventura più bella che Caterina Balivo e l’amica Laura Scaringia è stata una vacanza studio negli Stati Uniti nel 2003: “Lo studio finì due giorni dopo aver incontrato un gruppo di ragazzi torinesi: lì cominciò la vacanza! Però per quattro giorni eravamo state disciplinate: la mattina scuola, il pomeriggio i compiti… Facemmo Los Angeles-San Diego su una Chrysler, svaligiammo i Mall al confine con il Messico…”. Durante un viaggio in Brasile, Ronaldo ha riconosciuto la conduttrice. Recentemente si sono incontrate agli Scavi di Pompei, con i figli. Nonostante il successo di Caterina, sono rimaste amiche: “Lei per me c’è sempre. Mi commuovo perché quando ho avuto problemi di salute, lei è stata presente. Quando torna per Natale non saltiamo mai il nostro appuntamento a casa di sua madre davanti a una montagna di struffoli. Non è cambiata da quando le facevo da autista e la portavo in giro a fare sfilate”, ha raccontato Laura al Corriere della Sera. Caterina Balivo, testimone di nozze dell’amica, ha aggiunto: “È la persona con la quale ho condiviso più avventure e anche oggi è un punto di riferimento per me”.

