Caterina Balivo ha stupito tutti durante l’ultima puntata de La Volta Buona, dove in un’intervista alla cantante Fiordaliso ha fatto due rivelazioni scioccanti sulla sua vita privata. La conduttrice ha parlato con l’artista, che si è raccontata a tutto tondo e senza freni dalla carriera alla vita privata. Caterina Balivo ha poi fatto vedere agli spettatori il momento in cui al Festival di Sanremo di diversi anni fa, Fiordaliso aveva presentato suo figlio appena nato.

Dopo la clip, la conduttrice Rai ha svelato di essere diventata di nuovo zia. Sorriso stampato sulla faccia e tanta emozione in studio quando Caterina Balivo ha spiegato al pubblico che sua sorella ha partorito da poco, solo 3 o quattro giorni. Ma non si ferma qui! Sempre durante la bellissima intervista a Fiordaliso, si è lasciata andare ad una confessione che pochi si aspettavano, dicendo di voler diventare di nuovo mamma. Complice il fatto che sia diventata zia bis, e rivedendosi con in braccio il suo primo figlio, Caterina Balivo non ha nascosto i suoi desideri.

“Io ti giuro…Vorrei un altro bebè…A te per esempio non viene voglia di farne un altro?”. Così la conduttrice ha parlato di fronte a Fiordaliso, che a sua volta l’ha invitata a non aver paura e a fare un altro figlio. “E fallo!“, le ha detto la cantante, che poi ha ironizzato lasciando intendere che ormai per lei è troppo tardi con tanto di risate in studio al suo: “Io oramai anche se mi viene voglia…”. Insomma, Caterina Balivo potrebbe presto diventare di nuovo mamma a quanto si evince dalle sue esternazioni. Per quanto riguarda Fiordaliso, si scopre invece una verità piuttosto scioccante.

La cantante ha svelato a La Volta Buona di essere ormai single da 15 anni, e Caterina Balivo ha colto la palla al balzo per farle la domanda delle domande. “Anche tu sei casta?“, le ha chiesto facendo riferimento all’intervista con Flavia Vento. “Io a quest’ora non posso parlare”, svela Fiordaliso, “ma sì sono casta…Anzi più che casta è l’ormone che è morto…“. Il pubblico è di nuovo scoppiato in grasse risate, ma Caterina Balivo, incredula ha risposto così: ““Posso capire ultimamente, ma 15 anni sono 15 anni…Ma chi ti crede?”. Insomma, sarà vero che anche Fiordaliso si è data alla totale castità?