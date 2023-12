Caterina Caselli cade in Galleria del Corso a Milano e si rompe l’omero/ “Fate attenzione, perché…”

Caterina Caselli, caduta a Milano e rottura dell’omero: “Sono inciampata“

Non sarà un Natale come tutti gli altri quello che Caterina Caselli si appresta a festeggiare. La cantante e produttrice discografica, infatti, nelle ultime ore è stata vittima di una brutta caduta in strada a Milano, nei pressi della Galleria del Corso. Come da lei raccontato in un video condiviso sul proprio profilo Instagram, a causare la caduta sarebbero stati i cavi nascosti sul pavimento per illuminare l’albero di Natale allestito.

“Sono passata in Galleria del Corso e praticamente, sulla destra, ci sono dei tubi per illuminare l’albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera. C’è anche una striscia gialla, quasi invisibile“, racconta la Caselli. Proprio l’assenza di avvisi o cartelli per segnalare la presenza dei tubi è stata la causa della caduta, che le è costata una brutta frattura. “Sono inciampata, guardando l’albero, sono caduta e mi sono rotta l’omero. Sono praticamente con questa specie di camicia di forza che devo tenere per un mese“, racconta mostrandosi in video con il tutore al braccio destro immobilizzato.

Caterina Caselli, il messaggio su Instagram: “Fate attenzione perché può essere pericoloso“

Il video condiviso su Instagram da Caterina Caselli, oltre al resoconto di quanto accaduto, rivolge anche un messaggio importante: “Quello che volevo dirvi è: fate attenzione, perché mentre ero per terra e aspettavo l’autoambulanza un sacco di altre persone inciampavano lì. Quindi fate veramente attenzione perché può essere pericoloso“.

La caduta e la conseguente rottura dell’omero la costringono ora ad un lungo periodo di riposo e convalescenza. Nonostante l’incidente, la cantante rivolge con un sorriso un messaggio di auguri ai suoi followers in vista delle festività: “Per un mese devo stare così, ma questo non mi impedisce di farvi gli auguri di buon Natale e di buone feste. Siate felici, tanta gioia e serenità“.

