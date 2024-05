Chi è Caterina Caselli, l’incontro con suo marito Piero Sugar/ La cantante: “Era diverso dagli altri…”

Al nome di Caterina Caselli, risulta impossibile non perdersi nel celebre motivetto di una delle canzoni più iconiche della musica italiana: “Nessuno mi può giudicare”. Ma è da sottolineare quanto la sua carriera vada ben oltre la notorietà del suddetto brano dato che nel tempo si è distinta non solo per capacità canore ma soprattutto per un fiuto smisurato per il talento.

In qualità di talent scout dobbiamo a Caterina Caselli il percorso artistico e conseguente successo di nomi del calibro di Elisa, Negramaro: talenti scovati dalla sua lungimiranza e che poi chiaramente hanno costruito le rispettive carriere con la forza e il valore del proprio talento. Caterina Caselli ha iniziato da giovanissima a respirare l’arte della musica: a 17 anni si mise in evidenza nella kermesse “Voci Nuove di Castrocaro”, arrivando in semifinale alla sua prima partecipazione. Dalla seconda metà degli anni sessanta inizia a brillare in maniera prorompente collaborando con i più grandi artisti della scena italiana: da Adriano Celentano a Gigliola Cinquetti.

Caterina Caselli e suo marito Piero Sugar: un’intera vita condivisa tra musica e amore

La musica è sempre stata di casa per Caterina Caselli, fatto confermato dal sodalizio con suo marito Piero Sugar: anche lui volto noto del mondo delle 7 note. In qualità di produttore è considerato tra i volti più importanti dell’industria musicale e nel 1970 si è appunto celebrato il matrimonio prima artistico e poi d’amore con Caterina Caselli. Insieme hanno condiviso ogni aspetto della vita, alimentando le reciproche aspirazioni e ambizioni.

Proprio Caterina Caselli in un’intervista del passato per il Corriere della Sera – come riporta DiLei – ha raccontato il fatidico primo incontro con il marito Piero Sugar. “Cantavo a Milano: venivano a sentirmi Monica Vitti con Antonioni, Corrado Corradi e sua moglie, Mina… Piero era diverso dagli altri, molto loquaci: lui parlava poco ma la sua presenza era importante e io sono sempre stata affascinata da chi parlava bene l’italiano”. Purtroppo Piero Sugar – marito di Caterina Caselli – è venuto a mancare nel 2022 lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della cantante e anche nel mondo della musica.

