Caterina Caselli: “La lotta al cancro? Vissuta in privato”/ “La mia famiglia…”

Caterina Caselli è uno dei nomi più importanti della musica italiana. Della sua straordinaria carriera si conosce tutto mentre della sua vita privata si sa lo stretto necessario. Da sempre molto riservata, Caterina Caselli ha sempre protetto la propria sfera privata, ma in un’intervista rilasciata nel 2019 ai microfoni di Maria Luisa Agnese per 7, allegato del Corriere della Sera, il “Cashcetto d’oro” della musica italiana ha parlato anche della lotta contro la malattia. La Caselli ha lottato contro il cancro e, sulla battaglia più grande che ha dovuto combattere, ha dichiarato: “ Ho attraversato un lungo periodo difficile. Ho vissuto il male in privato, in famiglia, sotto la parrucca. Poi mi sono abituata ai nuovi capelli che iniziavano a ricrescere. Fino a qualche anno fa pensavo che la mia vita fosse infinita. Questa esperienza mi ha fatto capire che non lo è. Il dolore non si delega: nessuno te lo può togliere ”.

Caterina Caselli e l’amore per la famiglia

Quella contro la malattia è una battaglia che Caterina Caselli ha scelto di combattere in silenzio, circondata dall’affetto vero della sua famiglia. Il grande amore della Caselli si chiama Piero Sugar, figlio di Ladislao, fondatore della famosa casa discografica “Sugar”. Con Piero Sugar è diventata mamma di Filippo che l’ha resa nonna di tre nipoti. «Quando ci siamo sposati ne avevo 24. Subito non ero convinta di farlo, mi ricordo che Piero insisteva, diceva che era una cosa importante, e io ero confusa perché intorno a me non vedevo troppi matrimoni felici, però poi mi sono sposata e questo, se vuoi, mi ha aiutata a creare una rottura: ho smesso di cantare dal vivo e per 5 anni mi sono dedicata alla famiglia», ha raccontato in un’intervista rilasciata ad Isabella Ferrari per Vanity Fair.

