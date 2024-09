L’ADDIO DI LORETTA GOGGI A TALE E QUALE SHOW

Tra le tante persone dispiaciute per l’addio di Loretta Goggi a Tale e Quale Show c’è Cristiano Malgioglio, che ha parlato pubblicamente dell’uscita di scena dell’artista, oggi protagonista di Techetechetè su Rai 1 nell’ultima puntata di oggi. «C’era una bella chimica tra noi», ha dichiarato nelle scorse settimane il noto personaggio tv, nonché giurato del programma di Carlo Conti. Di sicuro la Goggi era un pilastro della trasmissione, visto che ci ha lavorato per 13 anni, quindi il suo addio è stato un fulmine a ciel sereno per i telespettatori.

La decisione è stata annunciata nel maggio scorso con un lungo post su Facebook in cui ha spiegato perché ha lasciato Tale e Quale Show. Sostanzialmente, la sua scelta è legata alla volontà di prendersi del tempo e dedicarsi al pronipote nato ad aprile. La sua uscita di scena dal programma non è legata, quindi, a un evento negativo, tutt’altro, visto che la stessa showgirl 73enne aveva parlato di un momento meraviglioso per la sua vita. Proprio questo ha fatto «piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente».

IL MOTIVO DEL RITIRO TEMPORANEO DI LORETTA GOGGI

Loretta Goggi ha raccontato che dopo 13 anni ha riprovato una sensazione che aveva provato in passato, un campanello che quando suona le ricerca che deve mettere al primo posto la sua vita, così ha deciso di scendere al volo da un treno in corsa per riprendersi ciò che ritiene le manchi. «Questo è uno di quei momenti», ammise a maggio la showgirl, spiegando di volersi sentire di nuovo libera, anche di fermarsi, così da potersi godere la nascita di una nuova famiglia e quindi il suo primo pronipote.

Questo il motivo per il quale ha lasciato Tale e Quale Show, un programma a cui resta molto legata e che porta nel cuore. Di fronte a questo lieto evento che ha ridato forza alla sua vita, Loretta Goggi ha deciso di scegliere gli affetti e di viversi questa nuova incredibile esperienza, che le ha dato un’iniezione di desideri a fare progetti sì, ma di vita. Dunque, si tratta anche di un temporaneo ritiro dagli impegni professionali.

