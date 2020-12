Caterina, chi è?/ La protagonista di Io, una giudice popolare al Maxiprocesso

Chi è Caterina? Un mix tra Teresa Cerniglia, Maddalena Cucchiara e Francesca Vitale

Chi è Caterina, protagonista di Io, una giudice popolare al Maxiprocesso? In molti questa sera si ritroveranno a guardare questa donna forte e combattiva, una donna che viveva una vita semplice al fianco del marito, del figlio e dei suoi ragazzi (visto che è una professoressa) e a quel punto non potranno fare altro che mettersi nei suoi panni. Come può una donna mettere in gioco la sua vita mettendosi in gioco contro i grandi capi mafia capaci di uccidere Borsellino e Falcone? Caterina è un personaggio di fantasia ad uso e consumo della docufiction di Rai1 ma la produzione ci tiene a precisare che sarà un mix perfetto di tre donne realmente esistite ovvero Teresa Cerniglia, Maddalena Cucchiara e Francesca Vitale. Le tre, intervistate nella docufiction Io una giudice popolare al Maxiprocesso, sono concordi nel dire che il dovere di un cittadino, in quel momento, non poteva che essere accettare l’incarico.

Chi sono Teresa Cerniglia, Maddalena Cucchiara e Francesca Vitale?

La loro vita fu messa a soqquadro per quasi due anni perché furono costrette a lasciare la propria casa e la proprio famiglia tutti i giorni per presentarsi in tribunale dove hanno assistito e ascoltato storie di atroci crimini commessi dagli imputati tra violenze, minacce e sguardi impassibili. Quello che andrà in scena in Io, una giudice popolare al maxiprocesso sarà un mix di storie realmente accadute alle giurate Cerniglia, Cucchiara e Vitale che subirono minacce e intimidazioni. Ma chi sono le tre protagoniste che hanno dato vita a Caterina? E’ proprio Francesca Vitale quella tra le tre che insegnava e, inoltre, si occupava della galleria d’arte del marito, la stessa che fu distrutta in quei giorni proprio come minaccia per il ruolo che decise di ricoprire. Dall’altra parte ci sono le casalinghe Teresa Cerniglia e Maddalena Cucchiara, entrambe sono state libere di accettare il loro ruolo e hanno dovuto fare i conti con il terremoto che ne è scaturito.



