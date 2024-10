Don Matteo 14, perché il titolo della serie è rimasto lo stesso

Lo scorso giovedì 17 ottobre 2024 ha fatto il suo debutto su Rai1 Don Matteo 14, la quattordicesima stagione della popolare serie che ha portato con sé un carico di importanti novità. Tra queste figura senza dubbio l’assenza di Terence Hill, che per 13 stagioni ha interpretato l’amatissimo protagonista, il parroco di Spoleto Don Matteo, che ha deciso di dire addio alla fiction. A raccogliere la sua eredità è Raoul Bova, diventato il nuovo protagonista nei panni di Don Massimo, il nuovo parroco della città dal passato misterioso e con una storia personale tutta da scoprire.

Don Matteo 14, anticipazioni 2a puntata di oggi 24 ottobre 2024/ Don Massimo accoglie il piccolo Bart

Ma perché Don Matteo 14 conserva ancora questo titolo, sebbene il nuovo protagonista della serie sia ora Don Massimo? È un quesito che, quando fu annunciato l’addio di Terence Hill e il debutto di Raoul Bova, sicuramente molti telespettatori si sono posti, e le motivazioni possono essere molteplici. Una di queste, per esempio, è legata ad una questione affettiva: il simbolo della serie è e resterà sempre Don Matteo, per cui privarla di questo titolo significherebbe “rinnegare” il grande personaggio che ha fatto la sua storia.

Don Matteo 13, qual è il segreto di Don Massimo?/ Svelato il misterioso passato del prete: c'entra una donna

Don Massimo, interpretato da Raoul Bova e la curiosità sul nome “Matteo”

Tuttavia c’è un altro curioso motivo, ben più accreditato, legato alla conservazione di “Don Matteo 14” come titolo della serie. Al termine della tredicesima stagione, segnata dall’addio di Terence Hill, il nome “Matteo” torna infatti in scena e i più attenti telespettatori sicuramente se lo ricorderanno. Si è infatti scoperto che il vero nome di Don Massimo è in realtà Matteo, ed è lì iniziata la narrazione della misteriosa storia legata al passato del nuovo parroco di Spoleto, che sarà centrale nella trama della 14° stagione in corso.

Anticipazioni Don Matteo 14, 2a puntata 24 ottobre 2024/ Tensioni tra Maresciallo Cecchini e nuovo Capitano

“Matteo” è dunque un nome che ricorrerà ancora in questa stagione, creando un legame indissolubile con il passato e con l’iconica figura di Don Matteo, nonostante Terence Hill non sia più nel cast. Intanto questa sera va in onda la seconda puntata, dopo il grande debutto della scorsa settimana: scopriremo qualcosa in più della vita di Don Massimo?