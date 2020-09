Caterina Zanardi Landi, fidanzata Antonio Catalani/ “Compagno di avventure, liti e…”

Nelle vene di Caterina Zanardi Landi, fidanzata Antonio Catalani, nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2020, scorre sangue blu: la giovane è infatti contessa nonché figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi e di Sabina Cornaggia Medici Castiglioni. Nonostante la sua provenienza però, la giovane non ha mai voluto essere al centro del gossip, tanto da non vederla mai in alcun programma tv in qualità di ospite o opinionista. Caterina è nata il 2 luglio 1987 e nella vita è responsabile eventi presso il Castelli di Rivalta, in provincia di Piacenza, informazione questa visibile anche nella sua bio di Instagram.

Tra gli ospiti noti che hanno soggiornato presso la struttura anche i Ferragnez. Chiara Ferragni, in particolare, in quella circostanza espresse tutta la sua gratitudine nei confronti di Caterina postando una foto insieme in una delle sue Instagram Stories. Sul piano privato, da ormai diverso tempo fa coppia fissa con Antonio Maria Cataliani, artista, modello e nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2020. Ad unirli tante cose in comune: dallo sport ai viaggi, passando naturalmente per l’arte ed i tatuaggi. La stessa Zanardi Landi ne ha svariati in diverse parti del corpo.

CATERINA ZANARDI LANDI, FIDANZATA ANTONIO CATALANI: LA ROMANTICA DEDICA

Il carattere estremamente molto riservato di Caterina Zanardi Landi ha contribuito a tenerla sempre lontana dal mondo del gossip, motivo per il quale sul suo conto si hanno poche informazioni. Qualche curiosità sulla giovane fidanzata del neo concorrente di Ballando 2020, l’artista Antonio Catalani in arte Holaf, arrivano direttamente dal portale Chiecosa.it: Caterina ha un cane di nome Benito, un bellissimo barboncino ed ama la natura ed i viaggi, come emerge dai numerosi scatti postati sulla sua pagina personale di Instagram, dove è seguita da poco più di quattromila follower. Non mancano le foto che la immortalano proprio insieme al fidanzato e proprio uno degli ultimi post è dedicato ad Antonio.

Lo scorso tre luglio ha voluto dedicare al compagno tre scatti ed una dedica specialissima: “E grazie a te, mio compagno di avventure, disavventure, litigate, tenerezze; insomma… di vita. Ti amo”. Un’ondata di tenerezza molto apprezzata dai suoi follower proprio in occasione del suo 33esimo compleanno festeggiato con Antonio in Sardegna.





