Samuel Peron: “Ho messo a rischio Ballando con le stelle”/ “Milly Carlucci non mi…”

Samuel Peron non sa ancora se riuscirà a fare parte della nuova edizione di Ballando con le stelle che prenderà il via sabato 19 settembre, in prima serata su Raiuno. Lo scorso 24 agosto, infatti, è stata accertata la positività al Covid e, ancora oggi, non si sa se Samuel riuscirà a partecipare al programma nel corso delle prossime settimane. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv, il maestro di ballo, amatissimo dal pubblico del programma di Raiuno, ha spiegato di essere rimasto spiazzato dal risultato del tampone, ma di aver ricevuto immediatamente grande sostegno da parte di tutti, in primis da Milly Carlucci. “Ho messo in pericolo tutti a Ballando Con Le Stelle” ha dichiarato a Di Più Tv ringraziando, poi, la Carlucci per la solidarietà espressa nei suoi confronti. “Milly da vera signora qual è mi ha fermato subito dicendomi ‘La salute prima di tutto, pensa a rimetterti, a stare bene. Non ti lasciamo solo’. È stata fantastica”.

SAMUEL PERON: “ROSALINDA CELENTANO BALLERA’ DALL’INIZIO”

La positività al Covid è stato un duro colpo per Samuel Peron che, durante l’estate, ha cercato di prendere tutte le precauzioni del caso per evitare il contagio. Purtroppo, nonostante tutto, il maestro di ballo è stato contagiato conoscendo da vicino la malattia ammettendo di aver provato un senso di smarrimento “come se il mondo mi crollasse addosso, non tanto per me stesso ma per tutte le persone che mi circondavano”. Sabato 19 settembre, dunque, Ballando con le stelle 2020 comincerà ufficialmente, ma Samuel non sa ancora quale sarà il suo destino mentre Rosalinda Celentano sarà presente in pista dalla prima puntata. “Mi dispiacerebbe molto perchè sono un professionista. Ho fatto temere per la salute di tutti. Per ora non si sa se e come entrerò in gara con Rosalinda. Lei di sicuro ballerà dall’inizio”, ha concluso.



