Catherine Boutet, David: moglie, figlio Riccardo Cocciante/ “Primo incontro per caso”

Catherine Boutet e David sono la moglie e il figlio del celebre artista Riccardo Cocciante. La coppia è sempre più affiatata, quest’anno festeggia cinquant’anni di amore e di carriera, l’una sempre al fianco dell’altro. La dolce metà di Riccardo Cocciante è infatti anche la sua manager ufficiale, lo segue da tempo in tutte le sue avventure professionali. A quanto pare i due si sarebbero conosciuti per puro caso, quando lei molto giovane era in partenza per gli Stati Uniti d’America. “Il nostro primo incontro è stato casuale”, ha raccontato l’artista in una bella intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della Sera.“Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me”.

Riccardo Cocciante, il Vietnam e l'amore per Catherine Boutet/ "E' bello ritrovarsi"

I grandi amori di Riccardo Cocciante: la moglie Catherine Boutet e il figlio David

Tra i due è dunque scoccato un vero e proprio colpo di fulmine, capace di generare successivamente anche la nascita dell’unico figlio della coppia, David Cocciante. “Quest’anno celebriamo cinquant’anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”, ha raccontato orgoglioso Riccardo Cocciante a proposito della sua lunga storia d’amore con Catherine. I due, ricordiamo, sono saliti all’altare negli anni ottanta e nel 1990 è nato David, che oggi vive e lavora a New York come grafico musicale. Moglie e marito, invece, collaborano stabilmente ai progetti del cantante. Dopo il loro innamoramento, infatti, la Boutet è diventata la manager del cantautore, stringendo con l’uomo della sua vita anche un rapporto professionale.

LEGGI ANCHE:

CATHERINE BOUTET E DAVID, MOGLIE E FIGLIO RICCARDO COCCIANTE/ "Sguardo tenero..."Riccardo Cocciante: "Non so leggere e scrivere le note"/ "Il piano? Sono autodidatta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA