Riccardo Cocciante è tra gli ospiti della serata evento di solidarietà per l’Unicef “Noi e…”, condotta da Mara Venier in prima serata su Rai1. Un gradito ritorno quello del cantautore che pochi mesi fa ha celebrato la sua straordinaria carriera con un concerto-evento in programma nella splendida cornice dell’Arena di Verona. A distanza di pochi mesi il nome di Cocciante è tornato alla ribalta grazie al grandissimo successo di “Parthenope”, l’ultimo film diretto da Paolo Sorrentino, che ha scelto come colonna sonora portante il brano “Era già tutto previsto” del 1975. Una ballad fortemente emotiva che ha conquistato l’attenzione del pubblico, ma anche dei giovanissimi tornando in vetta nelle classifiche streaming.

Sulla scia del successo del brano, Riccardo Cocciante ha pensato bene di lanciare cinque nuovi concerti in programma nel 2025 al Teatro Arcimboldi di Milano dal titolo “Io, Riccardo”. Un tour celebrativo per raccontare la sua vita in musica con tutte le sue più belle canzoni accompagnato da una super band.

Riccardo Cocciante sulla musica di oggi: “vorrei cantare con Elodie”

Una carriera da record quella di Riccardo Cocciante che in 50 anni ha pubblicato 40 LP in lingue differenti vendendo la cifra record di 10 milioni di copie in tutto il mondo. Senza dimenticare la straordinaria opera di “Notre Dame de Paris” che ha registrato il record di 15 milioni di spettatori in 15 paesi. Lo stesso cantautore si stupisce di tutto l’affetto ricevuto in questi mesi: “per me non è scontato. Ho vissuto di complessi di inferiorità, mi giudicavo, mi vedevo bruttissimo e piccolo, un ufo”. Cocciante non nasconde che agli inizi della sua carriera ha dovuto subire tanto, come è successo a tanti altri suoi colleghi: “quando si è diversi, è vero combattimento dire qualcosa che non è omologato al sentire comune”. Infine parlando della musica di oggi rivela: “vorrei cantare con Elodie”.