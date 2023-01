Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ “Il nostro incontro frutto del caso”

Catherine Boutet, ecco chi è la moglie di Riccardo Cocciante: compagna di vita e manager

Ancora oggi prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Riccardo Cocciante e Catherine Boutet. Lei è da sempre la sua compagna di vita, ma anche un’abile manager con la quale lavora da più di cinquant’anni e che l’ha reso padre di David. Il cantante e la sua dolce metà sono convolati a nozze nel 1983, all’epoca Catherine Boutet era un’ex funzionaria di una casa discografica parigina, che da quando ha incontrato il suo futuro marito ha deciso di seguirlo in tutto e per tutto nella sua carriera.

Non sono moltissime le volte che il cantante ha parlato della sua vita privata e della storia d’amore con Catherine Boutet, ma quando lo ha fatto ha sottolineato la bellezza ed il fascino irresistibile della compagna, ricordando il colpo di fulmine che riguardò entrambi. In una intervista di qualche tempo fa rilasciata al Corriere della Sera, l’artista ha parlato di come è avvenuto il primo incontro con Catherine e di come debba dire grazie alla fortuna o al destino: “Sì perché il nostro primo incontro è stato un caso”, ha spiegato il celebre compositore.

Riccardo Cocciante e la storia d’amore con la moglie Catherine Boutet: “Primo incontro? Era in partenza per gli Stati Uniti ma poi…”

“Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati uniti dove era attesa in una scuola di New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”, ha affermato Riccardo Cocciante a proposito della relazione con sua moglie Catherine Boutet.

Come dicevamo, da quando i due si sono incontrati, non si sono mai lasciati e dopo qualche tempo insieme sono diventati genitori di David, classe 1990. Oggi l’uomo vive negli Stati Uniti e lavora come il padre nel mondo della musica, ricopre infatti il ruolo di grafico musicale. Cocciante è tra gli ospiti di Canale 5 per il Concerto della Pace, in una puntata dalle mille emozioni che difficilmente dimenticheremo.











