Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ Manager e complice, la prima volta…

Catherine Boutet e Riccardo Cocciante stanno insieme da una vita e rappresentano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. I due sono sposati e lei, oltre ad essere la sua prima fan, è anche manager del cantante e madre di David. Dietro il successo di Riccardo Cocciante, quindi, c’è anche la moglie Catherine Boutet, con cui l’artista ha condiviso tutti i traguardi faticosamente raggiunti, canzone dopo canzone. Con un impegno ed una grinta fuori dal comune, Cocciante è diventato uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano. Per quanto riguarda la sua storia d’amore con Catherine, sappiamo che i due si sono incontrati per puro caso, come confessato dall’artista in diverse interviste.

Catherine Boutet e Riccardo Cocciante: “Il nostro primo incontro frutto del caso”

“Il nostro primo incontro è stato casuale”, ha rivelato Cocciante. “Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me”, le sue parole ai microfoni de Il Corriere della Sera. “Quest’anno celebriamo cinquant’anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”, ha sottolineato più volte, orgoglioso, Riccardo Cocciante riguarda la scelta della moglie di dedicarsi completamente alla sua carriera.

