Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante e figlio David/ “Dopo il primo incontro non è più partito”

Catherine Boutet e il figlio David, chi sono gli amori della vita del cantante

Tra i protagonisti di questa sera mercoledì 17 luglio a La partita del cuore troveremo anche l’amato artista Riccardo Cocciante, conosciuto in tutto il mondo e in passato anche vincitore del Festival di Sanremo. Nella vita del cantante, in sfida contro la rappresentanza dei politici, c’è stato spazio per il grande amore con la moglie Catherine Boutet, la coppia ha superato i cinquant’anni insieme, lei lavora per un’etichetta parigina e ha sempre curato anche i successi del marito nel tempo, una scelta voluta dal musicista che ha notato le doti della moglie e ha deciso di collaborarci.

Riguardo al primo incontro con Riccardo Cocciante, la moglie Catherine Boutet ha rivelato come sono andate le cose nel dettaglio: “Il nostro primo incontro è stato casuale, lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York, ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me” ha rivelato la donna rievocando gli albori dell’amore nato con il cantante di grandi successi come Celeste nostalgia e se stiamo insieme.

Riccardo Cocciante, il figlio David ha seguito le sue tracce

Grazie alla storia d’amore del cantante e la moglie Catherine Boutet è nato il figlio David, venuto al mondo nel 1990 e che ha deciso di dedicarsi anche lui alla musica appassionandosi al settore del padre, ha studiato chitarra approfondendo per diverso tempo lo strumento, fino alla decisione di rimanere comunque nel settore e lavorando come grafico, attualmente vive negli Stati Uniti dove si dedica anche ad altri progetti.

La moglie di Riccardo Cocciante e il figlio sono da sempre le sue grandi fortune, in una intervista concessa a Verissimo, il famoso cantante ha speso parole al miele per David: “Mio figlio ora vive in America, è una persona che ha scelto nella sua vita di fare quello che amava, cioè disegnare, ed è diventato grafico, ed è felice così”.

