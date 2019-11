Catherine Deneuve colta da malore: come sta?/ Ricoverata in ospedale a Parigi

Catherine Deneuve colta da malore: come sta? La notizia è di pochi minuti fa: la nota attrice francese si è sentita male nella notte tra il 5 ed il 6 novembre 2019, ma non sono ancora chiare le sue condizioni di salute. Secondo quanto riporta Le Parisien, la 76enne è attualmente ricoverata in ospedale a Parigi: le sue condizioni sarebbero gravi, tanto da richiedere esami approfonditi. Di parere diverso BFM TV, che ha contatto l’entourage dell’icona transalpina: secondo l’agente, si tratterebbe di un semplice eccesso di stanchezza al termine di una giornata estremamente impegnativa. Ricordiamo infatti che la Deneuve è attualmente impegnata per le riprese del film De son Vivant, film di Emmanuelle Bercot che la vede protagonista al fianco di Benoit Magimel. Attese novità a stretto giro di posta, mondo del cinema con il fiato sospeso per lo stato di salute dell’artista nata a Parigi.

Per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dell’entourage di Catherine Deneuve, né dall’ospedale parigino in cui si trova ricoverata. Candidata al premio Oscar alla miglior attrice nel 1992 per il film Indocina, la 76enne è una delle interpreti più amate della storia recente: il palmares parla per lei, basti pensare alla Coppa Volpi del Festival di Venezia, all’Orso d’argento al Festival di Berlino o ai due Premi Cesar. Recentemente è stata tra le grandi protagoniste del Festival di Venezia 2019: lei e Juliette Binoche le protagoniste di La Veritè, film di Hirokazu Kore-eda che ha aperto la 76° edizione della Mostra d’Arte Cinematografica. Come dicevamo, attualmente la Deneuve è impegnata per le riprese del nuovo film di Emmanuelle Bercot, regista che l’ha già diretta nel 2015 nel lungometraggio “La tete haute”. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

