Catherine Spaak “ho rischiato di morire”/ “Emorragia cerebrale e crisi epilettiche”

Catherine Spaak torna in tv ospite della prima puntata della nuova stagione di “Storie Italiane“, il programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno. L’attrice e conduttrice è in uscita nelle sale cinematografiche con “La vacanza”, una commedia dal sapore agrodolce che racconta una storia di amicizia. Un film molto sentito dall’attrice francese che, parlando proprio del film “una storia di amicizia tra due persone molto diverse non solo per l’età, ma per la vita vissuta” fa una confessione choc. “Questo ruolo mi è piaciuto tantissimo, è il ruolo di una donna che fa delle scelte molto coraggiose e mi sono ritrovato tantissimo in questo personaggio. Ultimamente ho vissuto un periodo difficile di cui non ho alcun problema a parlarne” dice la Spaak a sorpresa. La Daniele allora le domanda se vuole condividere questo momento di difficoltà con l’attrice che confessa: “ho avuto un emorragia celebrale, delle crisi epilettiche dovute alle conseguenze di questa cicatrice di sei mesi”. Un momento terribile con l’attrice che ha raccontato: “uno si sveglia la mattina e ha delle cose da fare come tutti voi e poi si risveglia in un letto di ospedale e si chiede perchè sto qui con i medici che mi dicono ‘perchè non si è accorta di niente, avvisate i parenti’. Io non mi accorgo di nulla”.

Catherine Spaak e la malattia: “se siamo malati non dobbiamo vergognarci”

Dopo l’emorragia cerebrale Catherine Spaak ha avuto anche delle crisi epilettiche: “sei mesi fa, sono dovute alle cicatrici, ma ci sono delle cure e avere una crisi epilettica non è uno scandalo, va curato e superato”. Per fortuna tutto è andato per il meglio con l’attrice che precisa: “sono stata molto fortunata, sono andata in due strutture: Santa Lucia a Roma per la riabilitazione, ho avuto a che fare con persone straordinarie e poi queste due settimane sono stata ricoverata a Mestre di cui non ricordo niente. E’ meraviglioso non ricordare, non voglio sapere contrariamente a tante altre persone che vogliono sapere i dettagli. Ora sto benissimo, ho trovato una felicità improvvisa, una capacità di vedere le cose, di sentire. Una capacità emotiva, sento con molta intensità le persone che incontro, con cui parlo, ma i suoni, le intonazioni, i silenzi”. Infine un messaggio per i telespettatori: “voglio che alle persone arrivi un messaggio, non sono qui solo per parlare di un film, ma sono venuta per dire che se siamo malati non dobbiamo vergognarci di avere una malattia, magari può far paura, ma come vedete sono ancora qua con il sorriso, con la capacità di parlare, ragionare e di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta, il coraggio e quindi dico a tutti ‘si va avanti col sorriso’”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA