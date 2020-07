Cattedrale di Nantes brucia “Incendio grave”/ Video, danneggiati i 2 maestosi organi?

Incendio presso la storica cattedrale di Nantes, la chiesa dedicata a San Pietro e Paolo situata in Francia. Stando a quanto riportato in quest’ultima ora dai media d’oltralpe, il rogo sarebbe divampato dall’edificio gotico poco prima delle ore 8:00 di stamattina, indicativamente attorno alle 7:44, provocando fiamme alte e un conseguente fumo nero. Sull’incendio vi sono però indiscrezioni contrastanti, in quanto i vigili del fuoco del dipartimento Loire-Atlantique, hanno fatto sapere che Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo: “E’ un incendio importante”. Attorno alle ore 8:30, però, stando a quanto riferito dall’edizione Repubblica, e come si evince da numerose immagini pubblicate sui social network, le fiamme sono apparse spente, lasciando spazio ad una densa fumata di colore nero che si è stagliata sopra i cieli di Nantes. L’edificio, ultimato in più di 450 anni fra il 1400 e il 1800, è stato vittima di un altro incendio nel 1972, provocato a seguito di alcuni lavori di riparazione (come avvenne più o meno con la cattedrale di Notre Dame l’anno scorso).

CATTEDRALE DI NANTES, INCENDIO IN FRANCIA: SUL POSTO BEN 60 POMPIERI

Per ripristinare la chiesa dopo il rogo, ci vollero ben 13 anni, e a maggio del 1985 venne finalmente riaperta. Sul posto si sono recati almeno 60 uomini dei vigili del fuoco, con l’aggiunta delle forze dell’ordine locali, e al momento non è ancora ben chiaro cosa abbia scaturito le fiamme all’interno dell’edificio sacro. Appena sarà possibile scatteranno le indagini, e nel contempo bisognerà anche capire la portata dei danni delle fiamme, che pare abbiano seriamente danneggiato gli organi presenti all’interno della cattedrale (due gli strumenti presenti fra cui l’organo corale, considerato il più grande organo d’accompagnamento di Francia). L’edificio è classificato monumento storico dal 1862 ed è considerato uno dei più famosi fra le chiese situate in Francia.

Un drone surveille la #cathédrale de #Nantes. La charpente en béton issue de la réhabilitation suite à l’incendie de 1972 va sans doute sauver l’édifice. #Incendie pic.twitter.com/xb1d8WtTrp — Frédéric Vasse (@fredericvasse) July 18, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA